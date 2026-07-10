Calciomercato Napoli, grande ritorno di fiamma per gli azzurri: confermato nuovo sondaggio

Alejandro Garnacho è di nuovo nel mirino del Napoli. Gli azzurri hanno sondato l’esterno del Chelsea nelle ultime ore, riprendendo una pista già battuta nella sessione invernale del 2025.

Garnacho: il Napoli riaccende l’interesse dopo mesi di silenzio

L’inverno 2025 ha rappresentato un vero calvario per i partenopei sul fronte Garnacho. Una trattativa lunghissima con lo United si trascinò per settimane senza mai decollare, finché il club non abbandonò la pista. Ora, a distanza di mesi, la situazione si è riaccesa. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà, il Napoli ha effettuato nuovi contatti nelle ultime ore per sondare la disponibilità dell’argentino. L’esterno offensivo piace agli azzurri soprattutto in un’ottica di rinforzo sulla fascia sinistra, dove il reparto necessita di alternative qualificate.

Concorrenza agguerrita: Roma e Chelsea frenano i piani

Il Napoli non è solo su Garnacho. La Roma segue con attenzione il calciatore da tempo e mantiene viva l’opzione per rinforzare il suo attacco. “L’interesse è concreto”, ha scritto Pedullà sui social, riferendosi al club giallorosso.

Ma il vero ostacolo risiede altrove: il Chelsea non ha ancora definito il futuro di Garnacho e questa incertezza blocca qualsiasi trattativa concreta. I partenopei, dal canto loro, operano in una finestra di mercato delicata e non possono accelerare gli acquisti fino a quando non avranno risolto le uscite. La strategia è quella di attendere sviluppi, monitorando la situazione senza fare passi azzardati.

L’interesse del Napoli per Garnacho non rappresenta una priorità assoluta in questo momento. La società punta a chiudere prima le cessioni, liberando risorse economiche e spazi salariali. Solo allora potrà affondare il colpo per un profilo offensivo di livello internazionale. Garnacho resta uno dei nomi papabili, ma la concorrenza e le complicazioni legate al Chelsea rendono l’operazione tutt’altro che scontata. Il quadro si chiarirà nelle prossime settimane, quando il mercato estivo entrerà nel vivo e i club faranno scelte definitive sui propri obiettivi.