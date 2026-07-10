Futuro Anguissa, la scelta del Napoli spiazza: è già stato tutto deciso

Anguissa potrebbe rimanere al Napoli fino al 2027. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese dovrebbe proseguire sua avventura con gli azzurri dopo il rinnovo esercitato dal club, malgrado le voci di mercato delle ultime settimane.

Anguissa: il rinnovo automatico che ferma il mercato

Le settimane di voci su una possibile partenza del camerunese si concluderebbero con una decisione già presa. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe esercitato il rinnovo del contratto fino al 2027, confermando di volere ancora su uno dei pilastri della squadra. Non è un dettaglio burocratico: è la dichiarazione di fiducia verso un giocatore che, nonostante il chiacchiericcio estivo, dovrebbe continuare a vestire la maglia azzurra senza alcuna negoziazione in sospeso.

Anguissa raggiungerà il ritiro estivo insieme al resto della rosa. La preparazione pre-stagionale non dovrebbe quindi avere l’ombra di incertezze sul suo conto. Il camerunese scenderà in campo senza il peso di una situazione contrattuale irrisolta, elemento che avrebbe potuto compromettere la sua concentrazione e il suo rendimento nei test amichevoli che precedono l’inizio della Serie A 2026-27.

Perché il rinnovo automatico è una scelta strategica

Quale era il valore di questa operazione? Il Napoli ha scelto di non esporre il giocatore a trattative complicate o a pressioni negoziali che avrebbero fatto perdere settimane preziose. La mossa non eviterà del tutto che Anguissa finisca nel mirino di club stranieri durante la finestra estiva, ma aumenta la percentuale di permanenza.

Il rinnovo automatico dimostrerebbe come il Napoli intenda costruire la prossima stagione su fondamenta solide. Non è una scommessa su una promessa: è il consolidamento di un giocatore già rodato nel sistema tattico degli azzurri.