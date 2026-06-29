Anguissa verso l’addio? Il Napoli studia il colpo: arriva dalla Premier League!

Pape Matar Sarr rappresenta la soluzione giovane che il Napoli cerca per rimpiazzare Anguissa a centrocampo. Il classe 2002 del Tottenham è entrato nel radar dei partenopei come alternativa credibile per abbassare l’età media della mediana.

Sarr al Napoli: il centrocampista che piace per il futuro

Gli azzurri non si limitano a Richard Rios nella ricerca del nuovo mediano. Come rivela Il Mattino, il club partenopeo osserva con interesse anche Pape Matar Sarr, talento classe 2002 attualmente al Tottenham. La partenza di André-Frank Zambo Anguissa rende necessario un intervento immediato in quella zona di campo e la dirigenza napoletana ha identificato due profili che combinano esperienza e prospettive di crescita. La scelta di puntare su calciatori giovani risponde a una strategia vincente.

Sarr rappresenta il prototipo di centrocampista moderno che Napoli ritiene funzionale ai propri schemi. Dotato di fisicità e qualità tecniche, il britannico-senegalese offre garanzie dal punto di vista della continuità progettuale. A differenza di profili più esperti ma in declino, il classe 2002 garantisce margini di miglioramento significativi e una lunga permanenza al club.

Doppio fronte di mercato: Rios e Sarr per una mediana rinnovata

Il Napoli sta costruendo una strategia a due binari per la mediana. Richard Rios rimane l’opzione primaria, ma la valutazione parallela di Sarr testimonia la volontà di non dipendere da un solo profilo. Il club azzurro sa che le trattative di mercato richiedono alternative concrete e negoziazioni parallele per ottenere le migliori condizioni economiche. La finestra estiva sarà decisiva per definire quale dei due nomi si trasformerà in un affare concreto.

La partenza di Anguissa libera risorse economiche e spazi di bilancio che il Napoli intende investire proprio in questa zona del campo. Il centrocampista camerunense ha svolto un ruolo cruciale negli equilibri tattici della squadra e la sua sostituzione non può essere improvvisata. Ecco perché la ricerca si concentra su profili già abituati ai campionati europei, come Sarr che conosce bene la Premier League.

Sarr in azione con il Tottenham in Champions League

Strategia di mercato: età media in calo, competitività preservata

L’obiettivo dichiarato è abbassare l’età media della rosa senza compromettere la qualità complessiva della squadra. Rios (2001) e Sarr (2002) rispondono perfettamente a questa esigenza: non sono esordienti, hanno già accumulato esperienza a livello internazionale, ma offrono anni di prospettive davanti a sé. Il Napoli scarta deliberatamente profili veterani in favore di una costruzione più sostenibile nel tempo.

La finestra estiva vedrà il club partenopeo muoversi su entrambi i fronti. Se Rios dovesse risultare inaccessibile economicamente o tatticamente inadatto, Pape Matar Sarr rappresenta una soluzione concreta per il centrocampo del Napoli nei prossimi anni. La trattativa con il Tottenham richiederà negoziati serrati, ma la disponibilità del giovane britannico-senegalese a una nuova esperienza potrebbe facilitare l’operazione. Il mercato napoletano si delinea sempre più intorno a profili giovani ma già rodati: la mediana del futuro passa attraverso scelte come quella di Sarr.