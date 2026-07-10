Clamoroso Il Roma: “Pericolo McTominay”. Cos’è successo tra il Napoli e gli agenti

McTominay chiede 10 milioni netti per rinnovare con il Napoli fino al 2030, ma De Laurentiis offre solo 7 milioni a stagione. Lo scozzese vuole quasi il triplo rispetto ai 4 milioni attuali.

McTominay: la richiesta da 10 milioni che blocca tutto

L’entourage del centrocampista ha sparato alto nella trattativa di rinnovo. Come rivela Il Roma, gli agenti hanno presentato una richiesta considerata fuori mercato dal presidente azzurro. De Laurentiis aveva già deciso di aumentare significativamente lo stipendio, portandolo da 4 a 7 milioni netti annui fino al 2030. Una proposta che rappresentava un adeguamento sostanziale, ma non sufficiente rispetto alle pretese della controparte.

La situazione è complicata dall’interesse del Real Madrid. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club spagnolo starebbe valutando il giocatore, e questa mossa ha probabilmente incoraggiato gli agenti a chiedere cifre più alte. Lo scozzese guadagna attualmente 4 milioni: passare a 10 significherebbe quintuplicare l’ingaggio in pochi mesi, una dinamica che De Laurentiis ha subito respinto come non sostenibile.

De Laurentiis rifiuta: la strategia del Napoli

Il patron non intende cedere al ricatto economico. Ha posto un limite netto a 7 milioni netti, cifra che comunque rappresenta un aumento del 75 percento rispetto al presente. La distanza rimane di 3 milioni annui, un gap apparentemente incolmabile al momento. L’intento del presidente è chiaro: riconoscere il valore di McTominay senza lasciarsi trascinare in un’asta al rialzo.

Nonostante le tensioni negoziali, sussiste una convinzione condivisa che l’accordo possa ancora essere raggiunto. McTominay ha sempre espresso lealtà verso il progetto azzurro e non ha mai manifestato intenzione di andare via. Gli agenti probabilmente stanno tentando una strategia di massimizzazione, sfruttando il timing del mercato estivo e l’interesse internazionale.

Il rinnovo fino al 2030 rimane prioritario per il Napoli. Raggiungere un compromesso tra i 7 milioni offerti e i 10 richiesti diventa la prossima mossa. Se la trattativa dovesse arenarsi, il Real Madrid potrebbe tornare alla carica con un’offerta concreta, trasformando il rinnovo in una questione urgente per De Laurentiis entro le prossime due settimane di calciomercato.