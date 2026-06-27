Futuro McTominay, il Real Madrid spaventa il Napoli: spunta il piano

Scott McTominay ha ricevuto segnali concreti dal Real Madrid di José Mourinho durante il ritiro della Scozia ai Mondiali. Lo scozzese valuta il rinnovo col Napoli mentre top club europei lo corteggiano.

McTominay e Mourinho: il Real Madrid accelera

Le voci da Madrid non si sono mai arrestate. Come rivela Il Mattino, José Mourinho ha riattivato l’interesse per il centrocampista scozzese, suo ex pupillo ai tempi del Manchester United dove lo ha lanciato e costruito tatticamente. La dirigenza madrilena monitora la situazione senza fretta apparente, consapevole che il giocatore rimane legato al progetto napoletano.

McTominay però non è semplice da convincere su una sola strada. Il ritorno in Premier League non rappresenta una priorità concreta: il legame con il Manchester United ancora regge, pur essendo passato al Napoli. Madrid rappresentaa una tentazione non banale per un calciatore che tocca i 30 anni e vuole massimizzare i guadagni finali della carriera.

Napoli, il piano resta il rinnovo del suo contratto

Cosa spinge McTominay a restare a Napoli? Lo scozzese non ha mai messo in dubbio la firma con gli azzurri e il discorso rinnovo rimane aperto. Tuttavia il cronometro comincia a muoversi: il Napoli dovrà riattivare i colloqui senza attendere oltre, consapevole che altre piazze hanno già mosso i loro pezzi sulla scacchiera.

Il centrocampista scozzese rappresenta un profilo centrale nel progetto partenopeo. La sua esperienza internazionale, unita alla solidità tattica, lo rende difficile da sostituire. Ma la concorrenza europea non dorme: il Real Madrid di Mourinho conosce bene i tempi del mercato e sa come muoversi quando un obiettivo si accende.

L’estate 2026 diventerà decisiva per il futuro di McTominay. Il Napoli ha una finestra ristretta per blindare il rinnovo prima che altre offerte concrete arrivino sulla scrivania dello scozzese. Lo scozzese, invece, dovrà scegliere tra la continuità partenopea e l’opportunità madrilena.