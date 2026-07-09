Zeballos, la rivelazione di Romano: “Il Napoli ha fatto una promessa al calciatore”

Exequiel Zeballos ha scelto di aspettare il Napoli nonostante un’offerta dalla Germania. Un patto verbale lega il club azzurro all’esterno argentino del Boca Juniors, secondo quanto confermato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

Zeballos e la promessa del Napoli: come nasce l’accordo

Il giocatore ha comunicato la volontà di non rinnovare il contratto ed è stato messo fuori rosa. In Argentina la vicenda ha assunto dimensioni nazionali, trasformando un problema interno del club in una questione pubblica. Il Napoli aveva già messo gli occhi su di lui durante il mercato di gennaio, ma decise di prendersi tempo. Quella pausa tattica si è trasformata in una vera promessa: gli azzurri garantirono al giocatore e ai suoi agenti l’acquisto non appena si creassero i presupposti economici e di spazi in rosa.

Romano ha fornito dettagli precisi sulla natura dell’accordo. Il Napoli ha prenotato Zeballos da settimane, garantendogli l’arrivo una volta completate le cessioni necessarie, in particolare quella di Noa Lang. Il club partenopeo conosce le proprie esigenze di mercato e ha strutturato la trattativa su questa base: prima liberare spazi, poi ufficializzare l’operazione. Zeballos si è messo a completa disposizione del progetto napoletano, accettando di attendere gli incastri necessari.

La Germania tenta di strappare Zeballos al Napoli

Nelle ultime ore è arrivata una proposta dalla Germania. Un club importante del calcio tedesco, in cerca di un esterno, ha contattato Zeballos offrendo un’alternativa concreta. Per il giocatore argentino era un’occasione reale di cambiare subito squadra, evitando ulteriori attese. Ha deciso comunque di rifiutare. La fedeltà al patto con il Napoli ha prevalso sulla possibilità di una soluzione immediata, rivelando la priorità del giocatore di vestire la maglia azzurra.

Rimangono però variabili ancora da risolvere. I contratti devono essere firmati, le cessioni devono concretizzarsi, gli scenari di mercato possono mutare. Romano è stato chiaro nel sottolineare che il patto verbale esiste ma la sua realizzazione dipende da fattori esterni: le uscite devono avvenire secondo i tempi previsti e tutti gli incastri devono andare a posto. Il Napoli lavora da tempo su questa operazione, ma la strada tra la promessa e la firma è ancora lunga. Zeballos attende gli sviluppi, consapevole che il suo arrivo a Napoli passerà attraverso il completamento delle operazioni in uscita della rosa partenopea.