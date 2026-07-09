Dalla Roma al Napoli? A Gasperini piace un azzurro che può essere in uscita

Noa Lang torna al Napoli dopo il prestito al Galatasaray e affronta una valutazione decisiva con Massimiliano Allegri in ritiro. L’attaccante olandese interessa anche la Roma di Gian Piero Gasperini, ma non è tra i primi obiettivi giallorossi.

Lang-Napoli, Allegri deve ancora decidere

L’olandese deve dimostrare di poter invertire la rotta dopo l’esperienza negativa sotto Antonio Conte. Allegri intende osservarlo da vicino durante la preparazione estiva per capire se esiste lo spazio per una collaborazione diversa. Il tecnico azzurro cercherà di costruire una relazione più solida rispetto a quella mai decollata nella scorsa stagione.

Secondo quanto riporta Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, “Lang partirà per il ritiro e Allegri vorrà vederlo da vicino per cercare di capire se ci sarà un feeling diverso rispetto a quello mai avuto con Conte”. La Roma osserva la situazione con interesse, ma non ha ancora avanzato proposte ufficiali al Napoli. Gasperini apprezza il profilo da tempo, tuttavia i giallorossi valutano altri nomi con maggiore priorità in questo momento.

Noa Lang in azione con la maglia del Napoli

Roma interessata: situazione da monitorare

L’interesse giallorosso esiste ma non rappresenta una priorità immediata. Come conferma Di Marzio, “non è nei primi posti della lista, non c’è stato un contatto diretto tra Roma e Napoli”. I giallorossi potranno tornare su Lang solo nel caso in cui gli altri obiettivi di mercato non andassero a buon fine. La Roma mantiene una posizione di attesa, monitorando l’evoluzione della situazione al Napoli senza fretta.

Qual è lo scenario più probabile? Lang dovrà convincere Allegri in ritiro per guadagnarsi spazio nel progetto azzurro. Se il feeling non scatterà, il Napoli potrebbe valutare cessioni, e a quel punto la Roma potrebbe tornare in gioco. Per ora, l’olandese deve pensare solo a dimostrare il suo valore nella preparazione estiva: il mercato attenderà i risultati del lavoro sul campo.