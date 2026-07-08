Mercato Napoli, quanto lavoro per Manna: tutti i nomi dei 25 esuberi da piazzare

Il Napoli prepara una rivoluzione nelle uscite: ben 25 calciatori sono finiti nella lista dei cedibili secondo quanto rivela la Gazzetta dello Sport, tra giovani prospetti e profili da alleggerire.

La lista nera: da Olivera a Lukaku, chi parte davvero

La rosa azzurra è gonfia. Manna ha identificato 25 elementi destinati a lasciare il club nell’imminente finestra di mercato: Ferrante, D’Avino, Obaretin, Marianucci, Hasa, Zerbin, Coli Saco, Giovane, Lukaku, Lindstrom, Rao, Sgarbi, Olivera, Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Folorunsho, Cajuste, Iaccarino, Russo, Barido, Ngonge, Cheddira, Ambrosino, Vigliotti e Cioffi. Profili eterogenei per esperienza e valore, ma accomunati da una certezza: il Napoli intende ridimensionare drasticamente.

Tra i nomi spicca la sorpresa Olivera, che stava per partire mesi fa e torna ora in lista cessioni. Lukaku rappresenta un altro elemento critico: l’attaccante belga resta un profilo costoso da mantenere, mentre Lindstrom continua a rappresentare un’operazione da ricalibrare. I giovani come Ambrosino, Iaccarino e Vigliotti potranno trovare continuità altrove in prestito.

Come gestire 25 partenze: la strategia di Manna per l’estate

Quale criterio guida questa operazione massiccia? La riduzione dei costi fissi e la creazione di spazi contrattuali per i nuovi arrivi. Il mercato è lungo e le opportunità non mancano, ma il Napoli non farà sconti. I club interessati conosceranno la posizione della dirigenza azzurra: questi giocatori vanno via, non ci sono alternative. Questo approccio elimina le trattative al ribasso e le situazioni di stallo che hanno caratterizzato altre stagioni.

La gestione parallela di entrate e uscite diventa fondamentale. Manna non potrà muoversi sui rinforzi in entrata fino a quando non avrà liberato risorse concrete. Ogni cessione finanzia una voce in entrata. I prossimi giorni definiranno il calendario delle operazioni: chi parte subito, chi rimane in lista d’attesa, chi potrebbe sorprendere con offerte last-minute. Nel calciomercato del Napoli, la lista dei 25 esuberi rappresenta il vero termometro della campagna estiva.