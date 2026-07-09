Napoli, Manna spinge forte sul mercato: c’è la prima offerta!

Il Napoli avanza per Exequiel Zeballos. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su X, il club azzurro ha presentato un’offerta di 10 milioni al Boca Juniors per assicurarsi l’esterno offensivo argentino classe 2002. Zeballos avrebbe dato la sua massima priorità al trasferimento in Serie A, ma per completare l’operazione il Napoli deve prima lavorare a eventuali cessioni in rosa, per liberare spazio e budget.

Offerta ufficiale e priorità del giocatore

La proposta del Napoli al Boca Juniors ammonta a 10 milioni di euro. Zeballos, già seguito da molti mesi dal club partenopeo, ha confermato di voler trasferirsi in Italia e di considerare il Napoli la sua destinazione preferita.

La trattativa, quindi, è aperta e segnata dalla volontà del giocatore di misurarsi per la prima volta in Europa e solo con la maglia partenopea.

Profilo e caratteristiche di Zeballos

Exequiel Zeballos è un esterno offensivo classe 2002, capace di giocare su entrambe le fasce e di dare imprevedibilità alla manovra. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha già mostrato qualità tecniche e velocità di esecuzione che lo rendono un profilo appetibile per il calcio europeo.

La sua duttilità tattica lo rende un rinforzo ideale per il Napoli, che cerca soluzioni moderne e versatili per la propria rosa.

Zeballos in azione durante la partita

Il nodo cessioni e la strategia del Napoli

Per finalizzare l’acquisto, il club azzurro deve prima gestire alcune uscite. L’obiettivo è liberare margine salariale e spazio in rosa, rendendo possibile l’inserimento di Zeballos. La dirigenza segue con attenzione sia le trattative in entrata sia le opportunità di mercato in uscita, per consentire a Massimiliano Allegri di avere a disposizione un organico equilibrato e competitivo.