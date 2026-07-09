Napoli beffato, salta un altro obiettivo di mercato: il blitz per 40 milioni

Arthur Atta lascia l’Udinese per la Fiorentina: l’operazione da 40 milioni di euro chiude le porte al Napoli, che aveva monitorato il centrocampista francese classe 2003 nella scorsa stagione di Serie A.

Atta-Fiorentina: Paratici anticipa tutti nella notte

Fabio Paratici ha messo a segno il colpo a sorpresa. L’accordo tra Fiorentina e Udinese per Arthur Atta è stato raggiunto nella notte, come rivela Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Il direttore sportivo viola ha anticipato la concorrenza italiana e inglese con una mossa lampo che blindava il centrocampista francese prima che altre squadre potessero muoversi. Paratici aveva sempre avuto grande stima per Atta, tanto che aveva provato a portarlo anche al Tottenham durante la sua esperienza in Premier League.

Le visite mediche del giocatore sono già fissate nelle prossime ore. Il trasferimento rappresenta una chiusura definitiva per il Napoli, che aveva seguito il francese ma non ha accelerato con la stessa decisione della Fiorentina. La velocità dell’operazione ha fatto la differenza: da contatti preliminari a firma in poche ore.

Quanto costa Atta alla Fiorentina: cifre e dettagli

L’operazione complessiva supera i 30 milioni di euro e sfiora i 40 milioni bonus inclusi. Una spesa importante per la Fiorentina, che punta su Atta per la stagione 2026/2027 sotto la guida di Fabio Grosso. Il centrocampista arriva dopo 63 presenze con l’Udinese tra Serie A e Coppa Italia, con un contributo di 6 gol e 4 assist alle spalle.

Cresciuto tra Rennes e Metz prima del trasferimento in Italia, Atta rappresenta uno dei migliori centrocampisti della scorsa annata di campionato. La Fiorentina non ha voluto correre rischi: ha identificato il profilo, ha trattato nella discrezione e ha chiuso in tempi record.

Napoli beffato: cosa significa per il mercato azzurro

Quale lezione trae il Napoli da questa operazione? La velocità decisionale. Mentre gli azzurri valutavano Atta tra i possibili obiettivi, Paratici ha concluso l’affare senza lasciare spazi. Il Napoli dovrà accelerare su altri fronti del mercato estivo per non ritrovarsi ancora fuori dalla porta quando i tempi si stringono. La Fiorentina ha dimostrato che in luglio chi agisce con tempestività e risorse concrete vince le competizioni di mercato.

Per il Napoli rimane la necessità di completare il centrocampo con alternative credibili. Atta non era l’unica opzione seguita, ma la sua perdita a favore della Fiorentina conferma che i migliori talenti della Serie A trovano acquirenti disposti a investimenti sostanziali quando si muovono con decisione.