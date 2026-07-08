Svolta Napoli, l’annuncio di Gianluca Di Marzio: “Manna ha bloccato un giocatore”

Il Napoli blocca Ezequiel Zeballos. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Manna vorrebbe chiudere quest’operazione a prescindere dalle uscite.
Napoli, bloccato Zeballos: le ultime
Il mercato del Napoli può avere il suo primo acquisto anche senza le uscite. Secondo Gianluca Di Marzio, il Napoli avrebbe di fatto bloccato l’acquisto di Ezequiel Zeballos. L’argentino, classe 2002, è stato messo fuori rosa dal Boca Juniors in queste ore per aver rifiutato di rinnovare il suo contratto con il club (attualmente in scadenza a dicembre).
Il Napoli ha bloccato il calciatore e accelererà i contatti con il Boca già nelle prossime ore. Manna infatti crede molto in questo acquisto in prospettiva, che può arrivare a cifre accessibili in considerazione della sua situazione contrattuale. Secondo Di Marzio, l’acquisto verrà chiuso senza aspettare colpi in uscita.