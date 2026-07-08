Napoli, nuovo nome per la difesa: arriva solo a questa condizione

Tommaso Barbieri entra nella lista mercato del Napoli come alternativa economica: Giovanni Manna monitora il terzino della Cremonese per la fascia destra, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Barbieri: la soluzione low-cost per la difesa

Gli azzurri cercano rinforzi sulla fascia destra, ma gli obiettivi prioritari hanno costi proibitivi. Il direttore sportivo Manna ha inserito il classe 2002 della Cremonese nella rosa dei candidati, valutandolo come opzione secondaria qualora le trattative per profili più ambiziosi naufraghino per ragioni di budget. La Cremonese chiede cifre ritenute alte dal Napoli, ma questo non frena l’esplorazione delle alternative. Il giovane terzino rappresenta una soluzione che consentirebbe di investire risorse altrove, mantenendo comunque un livello competitivo sulla corsia destra.

Barbieri ha già lavorato con Massimiliano Allegri. Durante la stagione 2022-2023 alla Juventus, il difensore ha mosso i primi passi in prima squadra proprio sotto la guida dell’attuale tecnico azzurro. Questo precedente rapporto potrebbe facilitare l’integrazione tattica, riducendo i tempi di adattamento che solitamente caratterizzano gli arrivi in una nuova squadra. Un vantaggio concreto su cui il Napoli può contare nel valutare questa soluzione.

Il Napoli esplora il mercato: Barbieri scatta solo se falliscono i target principali

La strategia di Manna segue una gerarchia chiara. Prima vengono analizzati in profondità tutti i profili di livello superiore, poi, e solo se le trattative per i target prioritari non dovessero concretizzarsi, scatta il piano B. Barbieri non è la prima scelta, ma rimane una soluzione credibile e disponibile. L’affare potrebbe sbloccarsi entro poche settimane, qualora i negoziati per gli obiettivi principali dovessero arenarsi. Il Napoli non ha fretta di decidere: prima completa il quadro valutativo, poi comunica alla Cremonese l’intenzione di spingere concretamente.

Quale margine di manovra hanno gli azzurri? Il budget del calciomercato estivo rimane il vero vincolo. Se i top target costano cifre insostenibili, Barbieri diventa una scelta intelligente: esperienza già maturata in Serie A, conoscenza del tecnico, disponibilità della Cremonese a negoziare. In questo mese di mercato il Napoli avrà chiarezza sui movimenti effettivi per la fascia destra di difesa e su quale sarà il profilo che andrà a completare la rosa insieme a Di Lorenzo per il nuovo corso di Allegri.