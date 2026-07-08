Napoli, pronto il rinnovo ma non solo: la clamorosa ipotesi

Giovanni Di Lorenzo allunga il contratto fino al 2029: secondo Tuttosport, il capitano azzurro sigla l’accordo che lo lega definitivamente al progetto napoletano oltre la scadenza naturale prevista.

Di Lorenzo: il rinnovo che chiude il ciclo

La permanenza di Di Lorenzo al Napoli non è più una questione aperta. Il club ha deciso di blindare il capitano dei due Scudetti con un prolungamento fino al 2029, trasformando quella che era una semplice scadenza contrattuale in un impegno strutturale. L’accordo è ai dettagli e rappresenta la volontà aziendale di mantenere saldo il nucleo vincente.

L’ex Empoli ha incarnato il ruolo di leadership tattica e morale durante il ciclo di vittorie. Rinnova con il Napoli sapendo che il progetto continua a ruotare attorno ai suoi valori e alla sua esperienza. Non è un rinnovo di comodo: è una scelta consapevole di stare dove il lavoro è stato costruito.

Il dopo Di Lorenzo: Napoli prepara il ruolo in società

Cosa accadrà quando Di Lorenzo lascerà il campo? Il Napoli ha già una risposta. La società sta già valutando un possibile inserimento del capitano all’interno della dirigenza, per il momento in cui deciderà di appendere gli scarpini al chiodo. Non è una promessa vaga: è una programmazione concreta del futuro.

Questo percorso è coerente con la politica del club di valorizzare chi ha costruito il successo sportivo. Di Lorenzo non è un calciatore in transizione, bensì una figura su cui la società punta a lungo termine, anche al di là della carriera agonistica. L’accordo fino al 2029 lascia aperti i margini temporali per definire esattamente quale ruolo assumerà, ma l’intenzione è cristallina.

Nel prossimo biennio Di Lorenzo continuerà a guidare gli azzurri in campo, mentre nei meandri della società si costruisce il suo ingresso futuro nelle strutture decisionali. Il Napoli non perde i suoi leader: li trasforma in patrimonio interno, trasferendo esperienza e credibilità dalla fase attiva a quella organizzativa. Di Lorenzo resta al Napoli, prima come capitano, poi come uomo di società.