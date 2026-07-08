Napoli, blitz dalla Turchia per il giocatore! Manna fissa il prezzo

Romelu Lukaku verso la Turchia: il Besiktas accelera per l’attaccante del Napoli, che lo cede a 6 milioni di euro. L’offensiva del club turco segue il fallimento della trattativa per Vlahovic.

Besiktas su Lukaku: contatti avviati con il Napoli

Secondo quanto riporta il quotidiano turco Fanatik, le Aquile Nere hanno intensificato gli sforzi per portare il centravanti belga in Super Lig. La dirigenza ha già contattato l’entourage del giocatore e richiesto i referti medici aggiornati. Parallelamente, il Besiktas ha avviato i primi sondaggi con il Napoli per verificare la cessione. L’operazione è considerata sostenibile economicamente dal club turco.

Il belga rappresenta un’occasione di mercato concreta per gli azzurri. Liberarsi dell’ingaggio pesante di Lukaku è una priorità della dirigenza partenopea, che lo ha inserito nella lista di sbarco estiva. La vetrina dei Mondiali con il Belgio ha riacceso l’interesse dei club europei attorno al numero 9.

Fenerbahce in corsa: la concorrenza turca

Non solo il Besiktas. Il Fenerbahce segue con attenzione la situazione dell’attaccante napoletano, creando una doppia corsa turca. Questo interesse parallelo potrebbe accelerare la trattativa o, al contrario, far salire le pretese economiche. Lukaku ha ancora diversi estimatori in giro per l’Europa, ma la Turchia rimane la destinazione più concreta al momento.

La valutazione del classe ’93 si attesta intorno ai 6 milioni, cifra che rende l’affare accessibile anche per il Fenerbahce in caso di competizione diretta. Il Napoli potrebbe così chiudere una cessione importante durante il mercato estivo, liberando risorse e soprattutto riducendo il monte ingaggi. Lo scenario turco si configura come la soluzione più probabile per il futuro di Lukaku lontano da Napoli.