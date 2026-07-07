Calciomercato Napoli estate 2026: obiettivi e trattative reparto per reparto

La rosa del Napoli parte da una base solida: De Bruyne alla seconda stagione, Lobotka blindato, Lukaku confermato. Ma Allegri ha ancora bisogni precisi da soddisfare prima dell’inizio del campionato. Portiere, terzino destro, forse un centrale: il direttore sportivo lavora su più fronti. La situazione reparto per reparto al 7 luglio 2026.

Portiere: caccia al numero uno

La situazione tra i pali è la più aperta. Alex Meret resta, ma il club ha aperto una trattativa per Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham e secondo portiere della Nazionale italiana. L’operazione è vincolata a un’uscita: il Napoli non intende sostenere un investimento rilevante senza prima liberare spazio. La Juventus segue anch’essa Vicario, quindi la concorrenza c’è.

In parallelo, Vanja Milinkovic-Savic cerca una sistemazione. Se parte lo serbo, il percorso per Vicario si apre.

Difesa: Gila sfumato, si cercano alternative

Mario Gila della Lazio era un obiettivo concreto, ma le ultime notizie lo danno vicino al Milan. Il Napoli non ha abbandonato la ricerca di un difensore centrale e dovrà orientarsi su altri profili. Allegri vuole un centrale affidabile che si alterni con Rrahmani.

Terzini: Dodò e Molina i nomi caldi

L’out di destra è il vero cantiere aperto. Due nomi dominano le ultime settimane:

Dodò (Fiorentina) : terzino destro brasiliano, dinamico e con ottima spinta offensiva. La Fiorentina chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Napoli si è avvicinato secondo le ultime indiscrezioni.

: terzino destro brasiliano, dinamico e con ottima spinta offensiva. La Fiorentina chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il Napoli si è avvicinato secondo le ultime indiscrezioni. Nahuel Molina (Atletico Madrid): l’esterno argentino è in uscita dai Colchoneros e sarebbe stato offerto direttamente al Napoli. Profilo più esperto e internazionale.

Mazzocchi, attuale terzino destro, è sul mercato in uscita. Il suo addio aprirebbe ulteriori fondi per uno dei due obiettivi.

Centrocampo: Lobotka blindato, si valuta un innesto

Stanislav Lobotka è incedibile e il rinnovo del suo contratto è tra le priorità. De Bruyne è alla sua seconda stagione in azzurro: dopo l’infortunio al bicipite femorale di ottobre 2025 (30 partite saltate), è tornato al meglio nel finale di stagione ed è ora al Mondiale con il Belgio. Il club valuta se inserire un ulteriore profilo di quantità per coprire le rotazioni in ottica Champions League.

Attacco: Lukaku confermato, le ali dipendono dalle uscite

Romelu Lukaku è il pivot dell’attacco. La coppia con De Bruyne, rodatissima in nazionale belga, è la combinazione tecnica più interessante del Napoli. Il Napoli ha scelto di non riscattare Elmas, il cui cartellino è tornato al Lipsia, liberando spazio salariale per eventuali innesti sugli esterni d’attacco. Il mercato in quella zona dipenderà da quanto incasseranno le cessioni.

Le uscite da monitorare

Juan Jesus ha già lasciato il club. Mazzocchi è in uscita. Milinkovic-Savic cerca una nuova destinazione. Le cessioni non sono solo una questione di bilancio: sono quello che permette al Napoli di finanziare gli acquisti.

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Allegri arriva a Dimaro il 17 luglio: l’obiettivo è che entro quella data le prime mosse siano già definite.