Mercato Napoli, il retroscena fa discutere: “Tutta colpa di Conte!”

Il Napoliha visto saltare gli affare Gila e Khalaili per le spese imposte da Conte: secondo Alfredo Pedullà, gli acquisti di Lukaku, Lucca e Noa Lang hanno svuotato le casse del club partenopeo.

Il prezzo dello Scudetto: gli azzurri perdono i due obiettivi di mercato

Le due operazioni che il Napoli aveva individuato come prioritarie per l’estate 2026 non si concretizzeranno. La ragione non risiede in valutazioni tattiche o rifiuti dei giocatori, bensì nella situazione finanziaria del club. Gila e Khalaili rappresentano il costo dell’assenza di liquidità, conseguenza diretta degli investimenti effettuati nella stagione precedente.

Come rivela Alfredo Pedullà su Sportitalia, il Napoli avrebbe potuto chiudere entrambi gli affari in condizioni normali. La realtà è diversa. Gli azzurri devono ora cedere prima di poter acquistare, una dinamica che non caratterizza un club in salute finanziaria. Lukaku, Lucca e Noa Lang hanno rappresentato tre colpi che hanno prosciugato le disponibilità economiche di Aurelio De Laurentiis.

Conte ha vinto ma ha lasciato una zavorra: il bilancio è pesante

L’allenatore ha conquistato uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Nessuno nega i meriti. Eppure quella stessa strategia aggressiva di mercato, che ha alimentato il successo sportivo, ora vincola le mani della società. Il paradosso è evidente: il titolo è arrivato, ma il prezzo pagato compromette il presente.

Pedullà utilizza un’immagine esplicita per descrivere la situazione: “Ha lasciato una zavorra incredibile, come quando ti presenti senza passaporto e non puoi prendere il volo per le Maldive”. Gli investimenti non erano sbagliati singolarmente, ma la loro concentrazione temporale ha creato uno squilibrio patrimoniale.

Il Napoli non può più operare con la libertà di prima. Le operazioni in uscita diventeranno la priorità assoluta nei prossimi giorni. Solo dopo aver generato plusvalenze il club potrà tornare sul mercato in entrata con una strategia diversa, più prudente e misurata rispetto a quanto accaduto dodici mesi prima.