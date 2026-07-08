Chi è Fares Ghedjemis: ruolo, costo e caratteristiche del nuovo obiettivo del Napoli

Fares Ghedjemis nel mirino del Napoli: secondo TuttoMercatoWeb l’interesse è concreto e gli azzurri sfidano Juventus, Lille e Monaco per l’ala sinistra del Frosinone.

Ghedjemis: i numeri che attirano i big

L’attaccante franco-algerino classe 2002 ha chiuso la scorsa stagione con 15 gol e 3 assist in campionato. Numeri che hanno spinto i principali club europei a sondare il terreno con il Frosinone. La società ciociara ha fissato il prezzo: 10-15 milioni di euro per il cartellino di un calciatore che compirà 24 anni a settembre.

Ghedjemis è veloce, bravo nel dribbling e possiede una versatilità tattica che lo rende adatto a più soluzioni di gioco. Queste caratteristiche lo rendono appetibile per squadre ambiziose in grado di offrirgli una visibilità immediata in una big.

Napoli sfida Juventus: quale progetto vince?

La Juventus ha già mosso i suoi passi per il giocatore, ma non è sola. Anche Lille e Monaco hanno effettuato sondaggi esplorativi con il Frosinone. Il Napoli, secondo TMW, ha manifestato un interesse concreto che potrebbe concretizzarsi in una proposta ufficiale nelle prossime settimane.

La scelta del giocatore dipenderà dal progetto offerto. Lille e Monaco rappresentano una soluzione intermedia: campionato competitivo ma meno ostico rispetto alla Serie A.

Calciomercato Napoli: l’investimento che cambia gli equilibri

Quale sarà la prossima mossa del Napoli? Gli azzurri valutano se investire 10-15 milioni rappresenta una priorità rispetto ad altri profili. Ghedjemis potrebbe rappresentare una soluzione offensiva di qualità a costi contenuti, ma la concorrenza di Juventus e club francesi non è marginale.

Il Frosinone non ha fretta di scaricare il giocatore, ma una proposta convincente potrebbe accelerare i tempi. Se il Napoli farà un’offerta concreta, il calciomercato del Napoli avrà un nuovo protagonista nel dibattito estivo.