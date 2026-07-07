Rinnovo McTominay, svelate le nuove cifre: il calciatore ha già deciso

Scott McTominay ha declinato due offerte dall’Arabia Saudita da 12 e 15 milioni annui. Lo riporta Nicolò Schira su Youtube. Lo scozzese vuole restare in Europa e il Napoli punta a blindarlo con un rinnovo fino al 2030.

McTominay e l’Arabia: la scelta dell’Europa

Le ricchezze del calcio saudita non convincono McTominay. Secondo quanto rivela Schira, il centrocampista ha ricevuto proposte economicamente vantaggiose dall’Arabia, ma le ha rifiutate categoricamente. La priorità è il Napoli, non il denaro. Lo scozzese preferisce competere ai massimi livelli europei piuttosto che accettare un trasferimento che lo allontanerebbe dalla Champions League e dalle competizioni continentali.

L’atteggiamento di McTominay rappresenta una scelta di campo netta. Non è una questione di negoziazione al rialzo: il giocatore ha semplicemente detto no all’Arabia. Questo facilita enormemente il lavoro del Napoli sul fronte del rinnovo, perché elimina la concorrenza esterna e riduce i margini di incertezza.

L’offerta del Napoli: 7 milioni fino al 2030

Gli azzurri hanno proposto a McTominay un contratto fino al 2030 con opzione fino al 2031 a 7 milioni di euro a stagione. Attualmente guadagna 5 milioni più bonus. La nuova proposta rappresenta un incremento significativo e lo piazzerebbe secondo nella gerarchia salariale della rosa, dietro solo a Lukaku che percepisce 8 milioni.

Qual è lo status della trattativa? Secondo Schira, non c’è ancora accordo definitivo, ma le sensazioni sono positive. Il giornalista ipotizza che il rinnovo si farà, pur senza ancora la firma. McTominay e il Napoli si muovono nella stessa direzione: entrambi vogliono proseguire insieme.

La proposta di Aurelio De Laurentiis è strutturata per proteggere l’investimento fatto in estate quando lo scozzese arrivò da Manchester United. Il club vuole evitare che un giocatore centrale del progetto tattico diventi oggetto di corteggiamenti futuri. L’estensione fino al 2030 garantisce stabilità anche oltre il ciclo di Allegri.

McTominay esulta in maglia bianca del Napoli

Quando arriverà la firma sul rinnovo

McTominay continuerà a giocare per il Napoli. Ha rifiutato alternative più redditizie economicamente, scegliendone una sportivamente più gratificante.

Il rinnovo arriverà, verosimilmente dopo che il calciatore rientrerà dalle vacanze estive. Non ci sono ostacoli reali alla firma del nuovo contratto tra il centrocampista e il club partenopeo.