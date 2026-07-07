Napoli, dopo due delusioni sul mercato cambia tutto: la nuova strategia

Dodô della Fiorentina e Andrea Natali del Bayer Leverkusen diventano i nuovi obiettivi del calciomercato Napoli dopo lo stallo nei negoziati per Khalaili e Gila. Gli azzurri cambiano rotta su esterno e centrale, puntando su profili diversi per completare la rosa. A riportarlo è SkySport.

Dodô: l’esterno che garantisce spinta sulla fascia

Il laterale brasiliano della Fiorentina rappresenta la soluzione offensiva che il Napoli sta vagliando con crescente interesse. Caratteristiche tecniche solide e capacità di garantire spinta costante sulla fascia lo rendono un profilo appetibile per la strategia tattica del club.

L’operazione però rimane legata a doppio filo alle uscite che la società dovrà concretizzare. Senza cessioni, gli azzurri non intendono procedere. La trattativa dunque non decolla finché il mercato in uscita non sblocca risorse.

Dodô in azione con la maglia della Fiorentina

Natali dal Bayer Leverkusen: il centrale giovane in prospettiva

Secondo Sky Sport, il Napoli monitora con interesse Andrea Natali, difensore centrale classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il giocatore ha completato una stagione in prestito all’AZ Alkmaar, maturando esperienza internazionale. Il club tedesco lo valuta tra i prospetti più interessanti della sua generazione e la concorrenza per assicurarsi il suo cartellino si fa sempre più fitta. Anticipare la concorrenza rappresenta la sfida principale per il Napoli, che vede in Natali un investimento in prospettiva per la linea difensiva.

La strategia complessiva del club rimane cristallina: prima liberare spazio in organico attraverso le cessioni, poi muoversi concretamente sui nuovi innesti. Non si tratta di una posizione tattica, ma di una necessità economica e strutturale. Senza uscite, il Napoli non ha margini per investire su Dodô o Natali. La società ha già comunicato chiaramente il quadro: la rosa contiene già profili esperti nei ruoli critici, dunque le priorità sono altre. La finestra di mercato estiva si giocherà sulla capacità di De Laurentiis e Manna di piazzare i giocatori in esubero e liberare risorse per completare la squadra che Allegri avrà ereditato.