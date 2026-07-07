Il rinnovo del giocatore è da record! “Napoli unico in Italia”

Antonio Vergara resterà al Napoli fino al 2034. Il fantasista ha rinnovato il contratto con la società partenopea dopo che De Laurentiis ha respinto offerte concrete da Atalanta, Como, Roma, Bournemouth e Tottenham, tutti disponibili a investire 30 milioni.

Vergara e il Napoli: otto anni blindati contro l’assalto europeo

La dirigenza azzurra ha scelto di trattenere il classe 2003 con un’operazione di mercato difensiva che rappresenta una scelta strategica netta. Nessuno dei club interessati ha avuto chance di negoziazione: De Laurentiis ha chiuso le porte senza margini di discussione. Il presidente considera Vergara un pilastro non solo per il presente ma soprattutto per il progetto futuro del club, motivo per cui ha preferito allungare il legame contrattuale anziché monetizzare l’interesse internazionale. L’accordo fino al 2034 rappresenta un impegno di otto anni che non ha precedenti nel calcio italiano, anche se strutture simili esistono già in Europa con esempi come il Chelsea.

De Laurentiis: la strategia del rinnovo lungo come arma competitiva

Come rivela Tuttosport, il presidente napoletano ha adottato un approccio che lo distingue nel panorama calcistico nazionale. L’operazione di Vergara con un contratto fino al 2034 posiziona De Laurentiis nei panni di innovatore rispetto alle consuetudini italiane. Mentre altri club rinnovano i talenti con scadenze tradizionali a cinque o sei anni, il Napoli opta per un orizzonte temporale esteso che offre stabilità sia al giocatore che alla società. Questa scelta elimina il rischio di future speculazioni di mercato e consente al fantasista di pianificare la propria carriera in continuità con l’ambiente partenopeo. Il messaggio verso gli altri club è inequivocabile: Vergara non è in vendita a nessun prezzo.

Quale valore reale ha un contratto così lungo? Garantisce al Napoli il controllo totale del patrimonio tecnico nei prossimi otto anni, neutralizzando qualsiasi tentativo di mercato futuro e permettendo al club di valutare eventuali cedute solo quando conveniente. Per il giocatore, rappresenta la certezza di continuare il progetto in azzurro senza ansie di trasferimenti imminenti, elemento che facilita la concentrazione sulla performance sportiva.

L’interesse concreto di club di livello europeo come Tottenham e Bournemouth testimonia il valore attuale di Vergara nel mercato internazionale. Eppure De Laurentiis ha scelto la strada opposta a quella della valorizzazione economica immediata, preferendo costruire il futuro del Napoli intorno a questo talento. Nelle prossime stagioni, il fantasista avrà l’opportunità di consolidarsi come elemento cardine del progetto partenopeo, e il rinnovo fino al 2034 rappresenta la base contrattuale su cui il club e il calciomercato Napoli costruiranno le ambizioni sportive future.