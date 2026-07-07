De Laurentiis indagato, perquisizioni in corso: nel mirino un affare fra Bari e Napoli

Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbero in corso delle perquisizioni negli uffici di Napoli e Bari. Aurelio e Luigi De Laurentiis sarebbero entrambi indagati per un’inchiesta che coinvolge l’affare relativo al trasferimento di Elia Caprile.

De Laurentiis indagato: il motivo

Sono tutt’ora in corso, secondo quanto riporta Repubblica, le perquisizioni negli uffici di Napoli e Bari. L’inchiesta riguarderebbe false comunicazioni sociali relativo al bilancio dell’esercizio 2024 del Bari e fattispecie di bancarotta fraudolenta connesse alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, presentata per l’insolvenza della medesima società.

L’inchiesta vede indagati sia Aurelio, che Luigi De Laurentiis. Le perquisizioni nascono da approfondimenti sulla società barese, in perdita sistemica e gravata da un rilevante deficit patrimoniale. Le forze dell’ordine vogliono rinvenire documentazione utile alle indagini, che coinvolgono anche l’operazione che ha portato Caprile al Napoli, per la quale si ritiene che siano stati esposti fatti non rispondenti al vero nel bilancio barese.

Il ruolo dell’affare Caprile fra Napoli e Bari

Repubblica descrive specificatamente il motivo per cui l’operazione Caprile sarebbe finita nel mirino: