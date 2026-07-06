Ultim’ora Sky, il Napoli piazza la prima cessione: operazione in chiusura

Alessio Zerbin lascia definitivamente il Napoli e torna al Frosinone con un nuovo accordo. Come rivela Sky Sport, l’esterno classe 1999 è ormai vicinissimo al club ciociaro dopo il prestito alla Cremonese.

Zerbin al Frosinone: il ritorno dopo cinque anni

L’operazione rappresenta un ritorno significativo per il calciatore. Zerbin ha già indossato la maglia del Frosinone nella stagione 2021-22, quando collezionò 9 gol in 31 partite con la squadra laziale. Quella esperienza fu determinante nella sua crescita calcistica prima del trasferimento a Napoli. Ora, dopo il biennio tra azzurri e prestito in Lombardia, il giocatore ritrova l’ambiente che lo ha lanciato nel professionismo.

Il Napoli accelera sulle cessioni in vista della prossima stagione. Zerbin rappresenta uno dei nomi in uscita dal progetto partenopeo, reduce dalla stagione alla Cremonese dove non ha trovato lo spazio sperato. La dirigenza azzurra ha deciso di monetizzare l’operazione piuttosto che trattenere un giocatore con poco futuro nella rosa.

Frosinone: il progetto perfetto per il rilancio

Quale soluzione offre il Frosinone a Zerbin? Un ambiente dove ha già dimostrato di saper incidere, con continuità di minutaggio e responsabilità tattiche. La squadra ciociara ritrova una punta che conosce bene i meccanismi difensivi della Serie A e che in passato ha saputo essere incisivo sia in termini realizzativi che di assist.

L’accordo tra il Frosinone e il Napoli si avvicina alla definizione. Gli ultimi dettagli riguardano la formula del trasferimento, con la possibilità di un prestito con diritto di riscatto oppure di una cessione definitiva. In entrambi i casi, Zerbin avrà la possibilità di ritrovare continuità e di invertire la tendenza di una stagione sottotono in Lombardia.

Per il Napoli questa mossa consente di alleggerire il monte ingaggi e di liberare una casella in rosa. Zerbin torna al Frosinone con l’obiettivo di ripetere i numeri della stagione 2021-22, quando mise insieme una doppia cifra di marcature e confermò le qualità tecniche che avevano attirato l’interesse del club partenopeo. Il mercato del Napoli continua a muoversi tra entrate e uscite, con Zerbin che trova la giusta destinazione per rilanciarsi nel calcio italiano.