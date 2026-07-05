Napoli, Allegri chiede a Manna di accelerare: tra esuberi e valutazioni sono 20 i nomi in bilico

Napoli, mercato in uscita: Giovani Manna punta a piazzare almeno dieci elementi prima del ritiro estivo per alleggerire la rosa.

Cajuste, Folorunsho e Lindström: la caccia ai compratori accelera

Il direttore sportivo partenopeo si muove con decisione sul fronte delle cessioni. Cajuste rappresenta un’opzione concreta per il Genoa, mentre Folorunsho attrae l’attenzione di Atalanta e Torino. Lindström, dopo l’esperienza poco convincente in Italia, cerca una soluzione all’estero. Gli azzurri devono accelerare per alleggerire la rosa prima della preparazione estiva.

La situazione in uscita coinvolge anche altri profili. Mazzocchi, Obaretin, Ngonge, Zerbin, Cheddira e Ambrosino figurano tra gli elementi da piazzare. Il carico di lavoro è articolato: coordinare simultaneamente le trattative per evitare che la rosa rimanga sovraccarica è la priorità di Manna. Ogni cessione rappresenta uno step fondamentale per il turnover della squadra.

Lucca piace a quattro club: risorsa economica per il Napoli

L’attaccante è finito nel mirino di Genoa, Bologna, Lazio e Monza. La sua cessione genererebbe risorse economiche concrete per finanziare gli investimenti in entrata. Le trattative procedono in parallelo, con i club interessati che valutano le modalità di acquisizione. Lucca rappresenta uno dei pezzi più importanti della lista dei cedibili.

Milinkovic-Savic e il Besiktas: portiere moderno cercasi

Quale futuro per il portiere? Il Besiktas ha lanciato un sondaggio concreto su Milinkovic-Savic, cercando un estremo difensore con qualità tecniche moderne. Il club turco apprezza le caratteristiche del portiere partenopeo, specialmente la capacità di costruire il gioco con i piedi, elemento richiesto dal nuovo allenatore del Napoli.

Il Besiktas ha già valutato altre piste senza successo: Di Gregorio e Caprile non hanno generato approfondimenti seri. Anche Okoye dell’Udinese è stato sondato dal club di Istanbul. Milinkovic-Savic risponde al profilo ricercato: portiere moderno, affidabile, capace di giocare corto come richiede la nuova impostazione tattica.

Lukaku e Anguissa: valutazione al rientro dagli impegni internazionali

Restano ancora da chiarire le posizioni di Lukaku, Lang e Anguissa, con il primo ancora impegnato al Mondiale. Le loro situazioni contrattuali e tecniche andranno rivalutate. Il lavoro in uscita rappresenta la priorità immediata per il direttore sportivo, che punta a completare il turnover della rosa entro la fine di luglio. Anche giovani come Marianucci, Rao e Hasa saranno sottoposti a valutazione durante il ritiro per determinare il loro futuro nel progetto tecnico.

Manna ha avviato una campagna di mercato in uscita senza precedenti: dieci elementi rappresentano un numero considerevole da collocare in pochi mesi. La strategia è chiara: velocità nelle trattative, visione strategica, continuità progettuale. Il calciomercato del Napoli in uscita avrà il suo culmine nei prossimi trenta giorni, quando le scadenze estive costringeranno i club a definire le operazioni.