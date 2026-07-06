Rinnovo McTominay, si discute per un’opzione sul contratto: la posizione del Napoli

Scott McTominay e il Napoli trattano il rinnovo con una novità decisiva: sul tavolo c’è un’opzione che spinge la scadenza fino al 2031.

McTominay: l’agente a Napoli per chiudere il rinnovo

Le parti hanno accelerato i contatti nelle ultime settimane. Secondo quanto rivela il Corriere dello Sport, l’entourage del centrocampista scozzese è stato in città almeno un paio di volte negli ultimi mesi e ha incontrato direttamente il direttore sportivo Manna per trovare l’intesa definitiva. Il contratto attuale scade nel 2028 e tutti vogliono chiudere questa trattativa ormai avanzata.

La volontà reciproca di proseguire esiste. Il Napoli ha proposto un prolungamento fino al 2030, ma la discussione non si ferma lì. Ingaggio e durata rimangono i punti critici da sistemare: domanda e offerta devono collimare con precisione perché la soddisfazione sia vera per entrambi i lati.

McTominay-Napoli: l’opzione al 2031 che complica la trattativa

Qual è il nodo principale? Le parti discutono seriamente della possibilità di aggiungere un’opzione che porterebbe la scadenza fino al 2031. Questa clausola rappresenta una protezione ulteriore per il club, che avrebbe la facoltà di estendere ancora il rapporto oltre il 2030. Per McTominay significa legare il suo futuro a Napoli con una visione ancora più lunga.

La trattativa per il rinnovo entra ora in una fase delicata dove ogni dettaglio conta. L’opzione al 2031 non è un elemento marginale: modifica gli equilibri contrattuali e la percezione di stabilità che il giocatore ha nel progetto azzurro. Se le parti troveranno l’accordo su ingaggio e questa clausola, McTominay rimarrà vincolato a Napoli almeno fino a quella data.

L’estate potrebbe portare la fumata bianca su questa trattativa che dura ormai da mesi. Il Napoli ha fretta di risolvere questa situazione. Scott McTominay e il suo agente sanno cosa il club propone: tocca a loro decidere se accettare l’opzione al 2031 o se rimanere fermi sulla scadenza del 2030.