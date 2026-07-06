Nuova maglia Napoli, prime sorprese per i tifosi: la novità inaspettata

Il Napoli presenta la maglia del centenario con un countdown social: la società svela dettagli della nuova divisa durante la mattinata prima della presentazione ufficiale.

Napoli e il centenario: la maglia svelata a pezzi sui social

Come rivela Il Mattino, gli azzurri hanno scelto una strategia di comunicazione inedita per il lancio della nuova divisa. Anziché attendere l’evento pomeridiano a bordo della MSC World Europa, la società diffonderà frammenti della maglia attraverso i canali social durante la mattinata. Ogni snippet mostra una parte diversa della divisa, creando suspense tra i tifosi e generando engagement prima della presentazione ufficiale.

L’operazione rientra nella celebrazione del centenario azzurro, un anniversario che il club intende sfruttare per rinnovare l’identità visiva della squadra. La maglia non è un semplice aggiornamento estetico: rappresenta il legame tra storia e presente, tra tradizione e progettualità futura. Aurelio De Laurentiis, rientrato da Ischia, sarà il protagonista principale della presentazione pomeridiana insieme a sua figlia Valentina, e dovrebbe rilasciare dichiarazioni sulla stagione che inizierà.

Napoli: il calendario fitto di presentazioni e il ritiro estivo

Cosa attende il Napoli nei prossimi giorni? Una sequenza di appuntamenti fondamentali. Dopo il lancio della maglia odierno, la società aprirà la campagna abbonamenti il 10 luglio e il 14 presenterà Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo. Seguiranno il ritiro di Dimaro e quello di Castel di Sangro, con la stagione che partirà con Genoa-Napoli.

Il timing della presentazione della maglia centenario non è casuale: coincide con il momento di massima attenzione dei tifosi partenopei, quando l’estate offre spazi narrativi ampi e il mercato inizia a prendere forma. La strategia dei social media rappresenta un’evoluzione rispetto alle passate stagioni, adattando il lancio prodotto alle dinamiche della comunicazione digitale contemporanea. Il Napoli accelera così sulla costruzione dell’identità visiva mentre prepara la campagna abbonamenti e i prossimi step organizzativi della nuova stagione.