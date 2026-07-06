Napoli, il programma completo di Dimaro 2026: allenamenti, orari, amichevoli ed eventi

Massimiliano Allegri porta gli azzurri a Dimaro dal 17 al 27 luglio per undici giorni di preparazione atletica e tattica. Lo Stadio Comunale ospiterà tutte le sedute d’allenamento e le amichevoli della squadra napoletana.

Napoli a Dimaro: il debutto di Allegri il 21 luglio

La presentazione dello staff tecnico di Massimiliano Allegri è fissata per martedì 21 luglio alle 21:00. Questo appuntamento segna il primo contatto ufficiale tra il nuovo allenatore e l’ambiente di Dimaro. Gli azzurri inizieranno il ritiro venerdì 17 luglio con arrivo in mattinata e primo allenamento alle 18:00. Il calendario prevede doppi allenamenti giornalieri fino alla fine della preparazione, con sessioni mattutive alle 10:30 e pomeridiane alle 18:00.

La scelta di Dimaro risponde a una tradizione consolidata per il Napoli. La valle trentina offre strutture dedicate e un ambiente controllato ideale per la preparazione estiva. Gli allenamenti si concentreranno sulla costruzione della forma fisica e sull’assimilazione dei principi tattici di Allegri.

Amichevoli e test: Arezzo e Carrarese nel programma

Due partite amichevoli scandiscono il ritiro. Mercoledì 22 luglio gli azzurri affronteranno l’Arezzo alle 18:00, mentre domenica 26 luglio la Carrarese sarà l’avversario alle 18:00. Questi test match permetteranno ad Allegri di verificare la condizione atletica e di provare diverse soluzioni tattiche prima dell’inizio della stagione ufficiale.

La partita contro l’Arezzo arriva dopo soli cinque giorni dall’arrivo a Dimaro, quando la preparazione è ancora nelle fasi iniziali. Quella con la Carrarese, invece, si disputa a ridosso della partenza, offrendo un quadro più completo della squadra.

Intrattenimento e coinvolgimento del territorio

Le “Notti azzurre” rappresentano il lato sociale del ritiro. Cinema sotto le stelle con film scelti per il pubblico: “Odissea” il 18 luglio, “Michael” il 20 luglio, “Disclosure Day” il 22 luglio e “Minions & Monsters” il 24 luglio. Sabato 25 luglio è prevista la presentazione della squadra con Decibel Bellini, domenica 26 luglio una serata di intrattenimento con Jay Lillo.

Lunedì 20 luglio, dopo l’allenamento pomeridiano, quattro giocatori del Napoli incontreranno i tifosi. Questa scelta favorisce il dialogo diretto tra la squadra e la comunità locale, consolidando il rapporto tra il club e il territorio trentino.

Il 19 luglio è prevista la Finale Mondiale di calcio 2026, evento che sarà seguito anche a Dimaro. La partenza della squadra è fissata per lunedì 27 luglio in tardo pomeriggio, concludendo così una stagione di preparazione che vedrà il Napoli affrontare la nuova avventura con Allegri a partire dagli inizi di agosto.