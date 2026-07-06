Napoli, eccolo il nuovo terzino: accettata la proposta azzurra

Raoul Bellanova lascia l’Atalanta per il Napoli? L’esterno destro ha già dato il suo benestare al trasferimento e gli azzurri contano di chiudere a 15 milioni.

Bellanova accetta Napoli: il gradimento totale del giocatore

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il laterale bergamasco ha espresso piena disponibilità verso la destinazione partenopea. Non si tratta di una trattativa complicata dal punto di vista della volontà del calciatore. Bellanova vuole restare in Serie A e approdare in una squadra con ambizioni di vertice. Il Napoli rappresenta esattamente questa opportunità. La scelta accelera notevolmente i tempi di una possibile trattativa.

Il giocatore possiede caratteristiche che Allegri ritiene fondamentali per il nuovo progetto: velocità, forza fisica e una lunga esperienza nel campionato italiano. L’Atalanta lo ha già messo sul mercato con una valutazione precisa: 15 milioni di euro. Una cifra che il Napoli intende coprire mediante la cessione di elementi considerati esuberi. Cajuste, Folorunsho e Obaretin rappresentano le possibili pedine di scambio per finanziare l’operazione.

Allegri vuole soluzioni tattiche: il ruolo del terzino destro

L’allenatore del Napoli ha individuato in quella fascia una priorità tattica immediata. Dopo la fumata nera per Anan Khalaili, il club ha puntato direttamente su Bellanova come soluzione più veloce e concreta. Allegri spera di avere almeno un nuovo terzino disponibile per iniziare a lavorare su entrambe le soluzioni tattiche nel suo primo ritiro con i partenopei.

La struttura atletica di Bellanova consente al tecnico livornese di operare cambi di sistema di gioco senza compromessi. Il ventiseienne ha dimostrato in Serie A di saper gestire sia il ruolo difensivo che le proiezioni offensive. L’Atalanta lo cede non per insufficienza tecnica, ma per esigenze di bilancio e rotazione della rosa. Per il Napoli si tratta di un’occasione concreta di mercato.

Bellanova al Napoli dipende ora dalle uscite del club partenopeo. Gli azzurri devono liberarsi dei calciatori in esubero per trovare i 15 milioni richiesti dall’Atalanta. Con il gradimento totale del giocatore già acquisito, la trattativa può procedere spedita verso la chiusura nel calciomercato Napoli estivo.