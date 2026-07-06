Maglia centenario Napoli: quanto costa e come acquistarla

Il Napoli ha lanciato la divisa Home 2026-2027, celebrando i 100 anni del club con la tecnologia NFC integrata e il colore Centenary Blue esclusivo.

Maglia Napoli Centenario: il design che omaggia un secolo

L’azzurro cambia tonalità per questa stagione. La nuova maglia Home Authentic 2026/2027 abbandona le sfumature tradizionali e introduce il Centenary Blue, una colorazione pensata per reinterpretare l’identità storica del club partenopeo attraverso uno stile elegante e moderno. Sul petto spicca il logo ufficiale del Centenario, accompagnato dai marchi EA7 e MSC integrati nel design. Il retro collo riporta la scritta “Partenopei”, tributo diretto alle radici della città.

La tecnologia rappresenta il vero elemento di novità. Ogni divisa contiene un chip NFC applicato sulla patch “Authentic”, che consente ai tifosi di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo SSC Napoli. Il tessuto in poliestere leggero fonde heritage e prestazioni: gli inserti in rete sotto le maniche garantiscono traspirabilità massima e libertà di movimento. Sul retro compare lo sponsor Sorgesana, mentre sulla manica destra il logo Dongfeng completa il kit.

Napoli Centenario: costi e canali di acquisto

Quanto costa la maglia? Il prezzo base è di 150 euro per la versione standard. Chi desidera la personalizzazione con nome, numero e patch della Serie A deve aggiungere 30 euro, portando il totale a 180 euro. Il pantaloncino ufficiale costa 50 euro e può essere acquistato separatamente.

Gli azzurri hanno scelto di distribuire la divisa attraverso i canali ufficiali SSC Napoli, sia il negozio fisico che il sito web, e, dal 7 lgulio, presso gli store autorizzati. La disponibilità è immediata per chi desidera acquistare prima dell’inizio della stagione 2026-2027, quando la maglia sarà indossata in tutte le competizioni ufficiali del club.

Dove si trovano gli store ufficiali del Napoli?

Gli store ufficiali per acquistare i prodotti del Napoli sono così situati: