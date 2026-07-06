Napoli, presentata la maglia 2026/27 per il centenario: quando sarà messa in vendita (FOTO)

Il Napoli presenta la maglia per il centenario con il ritorno del Corsiero del Sole, primo simbolo del club scelto nel 1926. La maglia Home 2026/27.

Napoli maglia centenario: il Centenary Blue reinterpreta la tradizione

Gli azzurri celebrano cento anni di storia attraverso una divisa che fonde memoria e innovazione. Il progetto creativo nasce dalla collaborazione tra EA7 e Valentina De Laurentiis, guardando a uno dei capi più iconici della storia del club: la maglia del primo Scudetto con il suo azzurro inconfondibile.

Il Centenary Blue rappresenta una tonalità speciale che reinterpreta la tradizione attraverso linguaggio contemporaneo. Il tessuto tecnico richiama visivamente la trama della storica lanetta, fondendo heritage e innovazione in un capo pensato per il campo e per il quotidiano dei tifosi.

Napoli centenario: il crest celebrativo racchiude quattro simboli

Elemento centrale della maglia è il crest posizionato sul cuore. Al suo interno convivono quattro simboli: il Corsiero del Sole, il numero 100 che celebra il percorso compiuto dal Napoli dalla nascita a oggi, il simbolo dell’infinito che esprime l’amore senza tempo tra la città e la squadra, e l’attuale logo SSC Napoli a rappresentare il presente internazionale del club fedele alle proprie radici.

Il retro collo è personalizzato con la scritta “Partenopei”, tributo all’orgoglio di un’intera città. La divisa integra armoniosamente i loghi dei partner commerciali: MSC come Main Partner, EA7 come Global Technical Partner, Sorgesana come Back-of-Shirt Partner e Dongfeng come Sleeve Partner.

La nuova maglia del Napoli per la stagione 2026/27

Napoli maglia 2026/27: tecnologia NFC e dettagli tecnici esclusivi

Quale innovazione distingue questa divisa dalle precedenti? La tecnologia NFC applicata alla patch “Authentic” consente di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo Napoli e rafforza il valore di originalità del prodotto.

Dal punto di vista tecnico, la maglia garantisce traspirabilità, comfort e libertà di movimento. Gli inserti in rete sotto le maniche favoriscono la ventilazione, mentre lo scollo a V, il colletto stile polo e i bordi manica in costina sono impreziositi da una lavorazione jacquard che dona eleganza ed esclusività. Il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano il design con dettagli dinamici e contemporanei. La vestibilità Regular Fit unisce stile e funzionalità.

La maglia Home 2026/27 sarà disponibile da oggi alle 19:26 presso gli store ufficiali SSC Napoli, sullo store online ufficiale e dal 7 luglio 2026 nei punti vendita autorizzati. Napoli celebra il centenario con una divisa che parla direttamente alla memoria collettiva dei tifosi partenopei, trasformando il Corsiero del Sole in simbolo di continuità tra passato e futuro.