Maglia centenario Napoli: come riconoscere se è autentica e cosa succede inquadrando la patch

La maglia Home 2026/27 del Napoli integra un sistema di verifica tramite chip NFC applicato sulla patch “Authentic”: inquadrando con lo smartphone, i tifosi accedono a contenuti esclusivi e ricevono la conferma di autenticità del capo.

Napoli centenario: come riconoscere la maglia autentica con il chip NFC

Il Napoli ha introdotto una soluzione tecnologica innovativa per combattere il mercato dei falsi. La patch “Authentic” contiene un microchip NFC che, una volta inquadrato con il telefono, reindirizza automaticamente allo store ufficiale del club. Se il collegamento funziona correttamente, sullo schermo appare il messaggio: “Complimenti, hai acquistato una maglia Authentic. Sei un vero tifoso azzurro”. L’assenza di questa risposta indica inequivocabilmente che la divisa non è originale.

La tecnologia rappresenta un ulteriore passo nella lotta alla contraffazione. Il sistema consente ai possessori della maglia di accedere a contenuti esclusivi dedicati al mondo azzurro, trasformando l’acquisto in un’esperienza interattiva. Non si tratta di un semplice codice QR: il chip NFC comunica direttamente con i server del club, garantendo un livello di sicurezza superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Chi possiede una maglia contraffatta non potrà mai accedere a questi privilegi.

La maglia centenario del Napoli: design e caratteristiche tecniche

La divisa è stata realizzata da EA7 in collaborazione con Valentina De Laurentiis, reinterpretando uno dei capi più iconici della storia partenopea: la maglia del primo Scudetto. Il tessuto richiama visivamente la trama della storica lanetta degli anni Ottanta, fondendo heritage e innovazione attraverso una tonalità speciale denominata Centenary Blue.

Il crest celebrativo posizionato sul cuore racchiude quattro simboli: il Corsiero del Sole (primo emblema del 1926), il numero 100, il simbolo dell’infinito e l’attuale logo del Napoli. Gli inserti in rete sotto le maniche favoriscono la ventilazione, lo scollo a V e il colletto stile polo offrono comfort e libertà di movimento. Il taglio asimmetrico sui fianchi e gli spacchi laterali completano un design che unisce funzionalità tattica e indossabilità quotidiana.

Quanto costa la maglia? La divisa del centenario rappresenta un pezzo storico destinato a diventare oggetto da collezione. La combinazione di design celebrativo, materiali tecnici e sistema di autenticazione tramite NFC ne eleva il valore nel tempo. Chi acquista oggi possiede un capo legittimato ufficialmente dal club.

La maglia è disponibile dal 6 luglio 2026 al costo di 150€ presso gli store ufficiali del Napoli, sullo store online e dal 7 luglio nei punti vendita autorizzati. Prima di procedere all’acquisto, i tifosi devono verificare che la patch “Authentic” sia presente e funzionante: questo dettaglio distingue nettamente la maglia originale dai falsi in circolazione.