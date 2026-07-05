Addio Lukaku, nuova proposta dall’Europa: il club che può accontentare il Napoli

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Romelu Lukaku in maglia Napoli EA7 con logo MSC, volto espressivo durante l'azione di gioco

Romelu Lukaku finisce nella shortlist del Fenerbahçe per l’attacco. Secondo Nicolò Schira, il club turco ha individuato l’attaccante belga del Napoli tra i candidati per rinforzare il reparto offensivo.

Lukaku e il Fenerbahçe: il nome spunta nella corsa agli attaccanti

Il Fenerbahçe non guarda solo in casa Napoli. La società turca sta costruendo una rosa competitiva e ha stilato una shortlist che comprende tre profili internazionali: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, Lukaku e Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid. Per Lukaku si tratta di un’opzione che arriva mentre il suo futuro con il Napoli resta incerto. Diverse squadre europee mantengono i contatti, dal Monaco alle realtà saudite fino appunto al Fenerbahçe. Nessuna trattativa concreta per il momento, ma l’interesse del club turco rappresenta un dato di fatto nel mercato.

Lukaku al Napoli: quale sarà la decisione finale?

Lukaku valuterà le proposte che riceverà, mentre il Napoli attende risposte definitive. Ogni scenario è possibile: una permanenza in azzurro, un ritorno in Premier League, un’esperienza in Turchia o in Arabia Saudita. La priorità del Napoli è chiarire il quadro entro le prossime settimane.

Il Fenerbahçe intanto accelera i suoi piani. Il club turco ha risorse economiche e ambizioni europee, fattori che potrebbero attirare un profilo come Lukaku se decidesse di lasciare l’Italia. Nel frattempo, il Napoli e lo stesso attaccante continueranno a dialogare per definire il percorso che seguiranno insieme o separatamente nel calciomercato di questa sessione estiva.

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