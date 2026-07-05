Addio Lukaku, nuova proposta dall’Europa: il club che può accontentare il Napoli

Romelu Lukaku finisce nella shortlist del Fenerbahçe per l’attacco. Secondo Nicolò Schira, il club turco ha individuato l’attaccante belga del Napoli tra i candidati per rinforzare il reparto offensivo.

Lukaku e il Fenerbahçe: il nome spunta nella corsa agli attaccanti

Il Fenerbahçe non guarda solo in casa Napoli. La società turca sta costruendo una rosa competitiva e ha stilato una shortlist che comprende tre profili internazionali: Serhou Guirassy del Borussia Dortmund, Lukaku e Alexander Sørloth dell’Atletico Madrid. Per Lukaku si tratta di un’opzione che arriva mentre il suo futuro con il Napoli resta incerto. Diverse squadre europee mantengono i contatti, dal Monaco alle realtà saudite fino appunto al Fenerbahçe. Nessuna trattativa concreta per il momento, ma l’interesse del club turco rappresenta un dato di fatto nel mercato.

Lukaku al Napoli: quale sarà la decisione finale?

Lukaku valuterà le proposte che riceverà, mentre il Napoli attende risposte definitive. Ogni scenario è possibile: una permanenza in azzurro, un ritorno in Premier League, un’esperienza in Turchia o in Arabia Saudita. La priorità del Napoli è chiarire il quadro entro le prossime settimane.

Il Fenerbahçe intanto accelera i suoi piani. Il club turco ha risorse economiche e ambizioni europee, fattori che potrebbero attirare un profilo come Lukaku se decidesse di lasciare l’Italia. Nel frattempo, il Napoli e lo stesso attaccante continueranno a dialogare per definire il percorso che seguiranno insieme o separatamente nel calciomercato di questa sessione estiva.