Napoli, Allegri potrebbe sorprendere tutti: “Quest’idea lo stuzzica”

Romelu Lukaku resta al Napoli ma il suo futuro dipende dal ritiro di Castel di Sangro. Massimiliano Allegri vuole vederlo in campo prima di confermare la permanenza dell’attaccante belga.

Lukaku al Napoli: Allegri lo valuta in ritiro

La posizione di Lukaku è tutt’altro che stabile. L’attaccante è reduce da una stagione terribile segnata dall’infortunio di agosto 2025 e dalla morte del padre, evento che lo ha colpito profondamente. Nonostante il contratto ricchissimo che lo lega ai partenopei per un altro anno, la sua conferma non è automatica. Allegri ha deciso di osservarlo personalmente durante i lavori estivi prima di prendere decisioni definitive.

Cosa affascina il tecnico toscano? L’idea di affiancare Lukaku a Hojlund in attacco. Allegri ha sempre voluto l’ex Roma anche quando era alla Juventus e ora ha l’occasione concreta di lavorare con lui. La coppia d’attacco potrebbe rappresentare una soluzione offensiva di grande impatto per gli azzurri, ma tutto dipende dalle valutazioni che il mister farà durante il ritiro.

Anguissa e il rinnovo bloccato: Allegri parlerà con lui a Dimaro

Anche Frank Zambo Anguissa è in bilico. Il centrocampista camerunense è reduce da problemi fisici e il rinnovo contrattuale si è arenato, anche se il Napoli ha esercitato l’opzione di prolungamento annuale mantenendolo sotto contratto per un altro anno. L’idea di cambiare aria lo ha accompagnato nelle ultime settimane, ma Allegri avrà un confronto diretto con lui a Dimaro per valutare la situazione.

Anguissa rappresenta uno dei pilastri della recente storia azzurra: fondamentale negli ultimi scudetti e nella Supercoppa italiana. La sua esperienza e il suo valore di mercato rimangono importanti nel progetto, anche se la posizione contrattuale rimane da definire. Allegri deciderà se puntare su di lui o aprire a una cessione nel corso della finestra di mercato estiva.

De Bruyne intoccabile: la valutazione di Allegri

Diversa la situazione di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga rientra tra gli elementi intoccabili del progetto secondo le valutazioni di Allegri. Il tecnico monitorerà anche lui durante il ritiro, ma la sua permanenza appare già scontata. De Bruyne rappresenta una pedina centrale nel nuovo Napoli che Allegri sta costruendo.

Il ritiro di Castel di Sangro diventa il banco di prova decisivo per il calciomercato del Napoli. Allegri avrà due settimane per osservare la condizione fisica e tattica dei suoi giocatori chiave, decidendo definitivamente chi confermare e chi cedere. Per Lukaku e Anguissa, la prossima estate segnerà il confine tra permanenza e addio in azzurro.