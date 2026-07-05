Napoli, c’è l’offerta per il giocatore in uscita: addio a un passo

Vanja Milinkovic-Savic e il Napoli verso la separazione: l’Hull City ha presentato un’offerta ufficiale per il portiere serbo, con gli azzurri che valutano la cessione a 15 milioni.

Milinkovic-Savic: da titolare a candidato alla cessione in pochi mesi

Il portiere serbo arrivato la scorsa estate è già ai margini del progetto. Secondo il Corriere dello Sport, l’Hull City, neopromosso in Premier League, ha mosso i primi passi concreti presentando un’offerta ufficiale. L’ex Torino era stato voluto da Antonio Conte, ma il cambio in panchina e il ritorno di Alex Meret al centro della difesa hanno trasformato rapidamente la sua posizione. Da possibile titolare a candidato alla partenza: il cambio di scenario è stato radicale e inaspettato.

Il Napoli ha già fissato le cifre. La valutazione è stata abbassata rispetto all’investimento iniziale: 15 milioni contro i quasi 21 spesi per il suo acquisto. Non è la prima squadra interessata. In passato si era registrato anche un sondaggio del Besiktas, ma nelle ultime ore è stato l’Hull City ad accelerare con una proposta concreta. L’agente del portiere ha iniziato a valutare le opportunità di mercato, anche se la trattativa rimane ancora nelle fasi iniziali.

Hull City e il Napoli: la Premier bussa alla porta

Quanto costa davvero una cessione per gli azzurri? Non è solo una questione economica. Una partenza di Milinkovic-Savic consentirebbe al Napoli di affondare il colpo per un nuovo portiere da affiancare a Meret, uno degli obiettivi individuati dalla dirigenza per completare il reparto. Il club partenopeo avrebbe così risorse fresche da reinvestire nel calciomercato in entrata.

L’Hull City, appena promosso, punta a rinforzi di esperienza. Milinkovic-Savic rappresenta il profilo giusto per una squadra che vuole consolidarsi nella massima divisione inglese.Nei prossimi giorni potrebbe arrivare una risposta definitiva sulla fattibilità della trattativa, con il calciomercato Napoli che potrebbe registrare questa prima cessione estiva.