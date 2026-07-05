Occhio Napoli, un club di Premier ci prova per l’obiettivo: i dettagli

Il calciomercato del Napoli appare al momento abbastanza complicato. Sono tanti i calciatori da piazzare e solo dopo averli ceduti si può acquistare. Nel frattempo però i partenopei non possono stare fermi ma devono ugualmente intavolare delle trattative. Una di queste è quella che porterebbe ad Andrea Natali, trattativa portata avanti dopo il fallimento di quella per Gila.

Napoli, per Natali c’è anche il Brighton oltre il Cagliari: la situazione

Come riportato da Fabrizio Romano, il Brighton ha effettuato un sondaggio per Andrea Natali del Bayer Leverkusen. Il talentuoso difensore italiano è nel mirino di vari club, tra cui il Cagliari e il Napoli, e potrebbe lasciare la Bundesliga in questa sessione estiva di calciomercato.

I partenopei hanno virato sull’italiano dopo aver compreso che i margini per la trattativa per Gila erano minimi. Adesso però bisogna tener conto dell’inserimento del Brighton, per cui si sa che, come per tutti i club inglesi, le risorse finanziare sono di alto livello.