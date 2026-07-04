Napoli, Allegri finalmente ufficiale: “Ecco cosa gli ha chiesto ADL”

Allegri dovrà valorizzare De Bruyne e Lukaku al Napoli: De Laurentiis chiede al nuovo tecnico di recuperare i calciatori più costosi, rimasti al di sotto delle aspettative nelle ultime stagioni, come riportato da Repubblica.

De Laurentiis: la richiesta ad Allegri sulla rosa

Secondo Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha sottoposto a Massimiliano Allegri una richiesta precisa: estrarre il massimo rendimento dall’organico attuale. Il presidente intende che il successore di Conte concentri gli sforzi sul recupero dei calciatori già in rosa, evitando nuovi investimenti importanti. I due bilanci consecutivi in passivo rendono il mercato in entrata praticamente bloccato.

La rosa azzurra contiene giocatori che hanno deluso le attese. Lang, Lucca e Rafa Marin rappresentano gli ultimi grandi acquisti rimasti sottoutilizzati. Allegri dovrà trasformare questa apparente debolezza in una leva tattica. La sfida è concreta: far rendere al massimo i calciatori già stipendiati, senza aggravare il bilancio con nuovi colpi.

De Bruyne e Lukaku: gli ingaggi pesanti da rivalutare

Due calciatori in bilico: Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku mantengono gli stipendi più alti della rosa azzurra. Le loro posizioni rimangono da valutare, poiché il rendimento non ha giustificato completamente i costi sostenuti. De Laurentiis non esclude cessioni se il nuovo progetto tecnico dovesse richiedere cambi strutturali.

In uscita figurano anche il portiere Milinkovic e probabilmente Frank Anguissa, dopo il rifiuto alle proposte di rinnovo. Gli azzurri potrebbero sostituire il serbo con Matej Kovar, titolare con la Repubblica Ceca. Rabiot rimane difficile da raggiungere, nonostante il legame storico con Allegri alla Juventus e poi al Milan.

Allegri avrà il compito di ricostruire equilibri tattici senza demolire la struttura economica del club. La valorizzazione della rosa esistente diventa quindi l’unico percorso possibile per il Napoli e i suoi giocatori più costosi nel prossimo ciclo.