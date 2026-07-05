“Mi piacerebbe Napoli”: l’annuncio dal Mondiale spiazza tutti!

Yassine Bounou, portiere del Marocco all’Al-Hilal, ha manifestato interesse per il calcio italiano durante un’intervista a DAZN dopo la vittoria 3-0 contro il Canada. L’estremo difensore ha citato esplicitamente Napoli tra le città che vorrebbe visitare, aprendo così uno spiraglio inatteso verso la Serie A.

Bounou e la Serie A: le parole del portiere marocchino

Dopo il successo della nazionale africana nel match di ieri, il portiere dell’Al-Hilal ha risposto in italiano alle domande dei giornalisti di DAZN. La dichiarazione su Napoli non è casuale: Bounou ha visitato Roma e ha espresso il desiderio di conoscere anche Milano e il capoluogo campano.

“Giocare in Italia? Certo che mi piacerebbe, mai dire mai. Sono stato a Roma, mi piacerebbe vedere anche Milano e Napoli“.

Ha affermato l’estremo difensore durante l’intervista. Il portiere marocchino difende attualmente i pali della squadra saudita allenata da Simone Inzaghi e continua a giocare a livelli elevati nonostante l’età avanzata.

Napoli e il mercato dei portieri: il profilo non convince

Giovanni Manna, direttore sportivo degli azzurri, sta cercando un nuovo portiere su indicazione di Massimiliano Allegri. L’interesse del ds partenopeo si concentra su profili più giovani e con margini di crescita. Bounou, pur mantenendo buoni standard di rendimento, non rappresenta la soluzione ideale per il progetto tecnico del Napoli. I suoi 35 anni e la natura della ricerca dirigenziale rendono improbabile un’operazione concreta tra il club partenopeo e il portiere marocchino nei prossimi mesi. Nel frattempo, il Napoli valuta altre soluzioni per la porta.

Il Marocco affronterà la Francia agli ottavi di finale del Mondiale 2026, continuando il suo percorso nella competizione con Bounou tra i pali. Nel frattempo, il mercato del Napoli prosegue nella ricerca di un portiere che possa rappresentare una prospettiva diversa rispetto al profilo dell’estremo difensore dell’Al-Hilal, focalizzandosi su candidati con caratteristiche anagrafiche più consone alle esigenze della società partenopea.