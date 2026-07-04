Napoli, spunta un ritorno di fiamma per la porta: era stato un vecchio tormentone

Kepa Arrizabalaga rientra nelle valutazioni del Napoli per la porta. Secondo quanto riporta Il Mattino, gli azzurri stanno considerando lo spagnolo come possibile secondo portiere, con l’idea di trattarlo verso fine mercato a costi contenuti sia di cartellino che di ingaggio.

Rispunta Kepa per la porta

La situazione tra i pali azzurri spinge la dirigenza partenopea a sondare il mercato. Con la posizione di Meret e Milinkovic Savic in discussione, il club ha avviato una ricerca per rinforzare il reparto. Kepa rappresenta una soluzione che il Napoli conosce bene, essendo stato già nel mirino in passato.

Lo spagnolo, reduce da esperienze in Premier League, potrebbe rappresentare una soluzione pragmatica. La formula del presito consentirebbe agli azzurri di negoziare condizioni economiche vantaggiose, senza investimenti onerosi per un ruolo di secondo. Il profilo del classe 1994 combina esperienza internazionale e disponibilità a ricoprire un ruolo di supporto.

Kepa Arrizabalaga con la divisa dell’Arsenal

Piano deciso: quando il Napoli può entrare nel vivo

Quale tempistica per l’operazione? Il Mattino evidenzia come il club partenopeo stia valutando Kepa l’idea come opzione per gli ultimi giorni di mercato, quando i prezzi scenderanno ancora di più. La soluzione Kepa al Napoli rimane concreta e possibile. Gli azzurri mantengono l’opzione aperta e potrebbero trasformarla in operazione ufficiale nel momento in cui la finestra di mercato entrerà nelle fasi conclusive, garantendosi un portiere esperto senza vincoli economici eccessivi.