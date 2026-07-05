Incredibile dalla Turchia: “Il Napoli ritorna in corsa per uno storico obiettivo di mercato”

Alejandro Garnacho torna nel mirino del Napoli: secondo i media turchi, il Chelsea apre alla cessione per 40 milioni di sterline, cifra ben inferiore alle pretese invernali.
Garnacho al Chelsea: la frustrazione che cambia i piani
L’attaccante argentino vive una stagione complessa a Londra. Le tensioni interne a Stamford Bridge hanno spinto i Blues a riconsiderare il suo futuro, soprattutto in vista della prossima estate. A gennaio del 2025 il Napoli aveva già provato l’affondo, trovando il club inglese irremovibile sui 70 milioni richiesti. Ora lo scenario muta radicalmente.
La valutazione scende a 40 milioni di sterline, una cifra che trasforma il profilo da praticamente irraggiungibile a concretamente negoziabile. Questo cambio di posizione riflette il malcontento che serpeggia a Stamford Bridge intorno al rendimento del classe 2004. Il Napoli, che aveva già identificato Garnacho come il rinforzo ideale per le fasce d’attacco, rimette in agenda un nome che sembrava definitivamente tramontato.
Garnacho: il Napoli non è l’unica pretendente
Quale ostacolo potrebbe bloccare ancora l’affare? La concorrenza. Il River Plate monitora attentamente la situazione e potrebbe rappresentare un’alternativa appetibile per Garnacho, che mantiene legami forti con il calcio sudamericano. Altre big europee potrebbero materializzarsi una volta resa pubblica la disponibilità del Chelsea alla cessione.
L’estate rappresenta il momento decisivo. Il Napoli ha già dimostrato interesse concreto e, con la riduzione della valutazione, possiede i margini economici per competere seriamente. La mossa del Chelsea crea uno spazio tattico che gli azzurri non possono ignorare, specialmente se l’obiettivo rimane il consolidamento del reparto offensivo per la prossima stagione.
La trattativa di Garnacho con il Napoli entrerebbe in una fase nuova. I 40 milioni di sterline fissati dal Chelsea rappresentano un punto di partenza realistico per i partenopei, diversamente da quanto accaduto un anno e mezzo fa. L’estate 2026 potrebbe finalmente incrociare l’argentino con la maglia azzurra.