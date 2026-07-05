Calciomercato Napoli, ritorno di fiamma per Manna: nuovo tentativo in arrivo

Giovanni Manna abbandona la corsia preferenziale per Anan Khalaili e riparte dalla Fiorentina e dal Siviglia. Il Napoli ha deciso di non inseguire l’esterno israeliano dopo il sorpasso dell’Inter, preferendo due profili alternativi che garantiscono maggiore flessibilità economica e tattica.

Khalaili sfuma: il Napoli sceglie di non alzare l’offerta

L’Union Saint-Gilloise ha mantenuto ferma la valutazione ritenuta spropositata dal club azzurro. Manna ha scelto di non modificare la propria strategia di mercato, attendendo prima le cessioni necessarie a snellire l’organico. Il direttore sportivo non ha intenzione di forzare i tempi per un giocatore che, seppur interessante, non rappresentava una priorità assoluta rispetto agli equilibri di bilancio.

Dodo della Fiorentina: il primo nome sulla lista di Allegri

Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l’esterno viola è uno dei profili maggiormente apprezzati da Massimiliano Allegri. La Fiorentina valuta il giocatore intorno a cifre inferiori rispetto a quelle richieste per Khalaili, rendendo la trattativa più accessibile. Dodo rappresenta una soluzione che coniuga qualità tecnica e sostenibilità economica, elementi determinanti nelle scelte di Manna in questa fase.

Qual è la carta vincente del calciomercato Napoli in questo caso? La disponibilità del giocatore a trasferirsi. Dodo non ha frapposto ostacoli in passato quando il club azzurro ha bussato alla porta della Fiorentina, facilitando potenzialmente una trattativa che potrebbe concludersi con tempi ragionevoli e senza colpi di scena.

Juanlu Sanchez torna d’attualità: il nome di Manna

Il Siviglia ha già dato segnali di disponibilità in precedenti finestre di mercato. Juanlu Sanchez è particolarmente gradito proprio al direttore sportivo, che conosce bene il profilo e le sue caratteristiche. L’esterno spagnolo offre duttilità tattica e un costo inferiore rispetto ai nomi più blasonati, rappresentando un’alternativa concreta nel caso in cui Dodo non dovesse sbloccarsi.

Brooke Norton-Cuffy del Genoa rimane defilato nelle preferenze azzurre. Con Pasquale Mazzocchi destinato a lasciare Napoli, l’arrivo di un terzino destro rappresenta una delle priorità concrete della prossima sessione di calciomercato. La dirigenza ha chiarito i propri intenti: due nomi, due strategie diverse, una sola meta finale.

Il Napoli si muove con pragmatismo sulla fascia destra. Manna ha tracciato un percorso alternativo che passa per Dodo e Juanlu Sanchez, scartando la rincorsa a Khalaili e riaffermando la propria autonomia decisionale nel calciomercato per la prossima stagione.