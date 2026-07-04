Allegri al Napoli, scelto modulo e staff: c’è anche un figlio d’arte con lui

Massimiliano Allegri porta con sé al Napoli uno staff collaudato e un modulo di partenza già definito: il 4-3-3 sarà il sistema tattico su cui l’allenatore livornese costruirà la sua prima stagione con gli azzurri, con uno staff fatto di fedelissimi e new entry.

Allegri: lo staff completo con Landucci e un figlio d’arte

Come rivela il Corriere dello Sport, la composizione dello staff di Allegri al Napoli è ormai fissata nei dettagli. Il vice Landucci affiancherà il tecnico, mentre Folletti assumerà il ruolo di responsabile dei preparatori atletici. Borri continuerà come preparatore dei portieri, con Magnanelli tra i collaboratori. Nella lista figura anche Paolo Maran, figlio di Rolando, che completerà il gruppo di lavoro. La presentazione ufficiale avverrà il 14 luglio al Teatro San Carlo, location simbolica che sottolinea l’importanza dell’evento.

Il modulo tattico: scelta consolidata per il Napoli

Quale filosofia guida il 4-3-3 scelto da Allegri? Un equilibrio tra solidità difensiva e capacità di proporsi in attacco, con tre centrocampisti che garantiscono copertura e costruzione del gioco. Il campo sarà il vero banco di prova per verificare se questo assetto si rivela ideale per le ambizioni del Napoli nella prossima stagione.

Lo staff che accompagnerà Allegri al Napoli rappresenta una continuità professionale consolidata nel tempo. Landucci, Folletti e Borri hanno lavorato fianco a fianco con il tecnico livornese in precedenti esperienze, mentre l’inserimento di Maran aggiunge una prospettiva generazionale diversa. La presentazione ufficiale al Teatro San Carlo il 14 luglio segnerà l’inizio definitivo di questa nuova era per il Napoli sotto la guida di Allegri.