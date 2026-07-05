Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa di Manna? Può arrivare un australiano!

Lucas Herrington del Colorado Rapids entra nel radar del Napoli per la difesa: l’australiano classe 2007 affianca Andrea Natali e Mbekezeli Mbokazi nelle valutazioni di Giovanni Manna per rinforzare il reparto dopo lo stop a Mario Gila.

Herrington, Natali e Mbokazi: tre strade per la difesa

La perdita di Mario Gila brucia ancora. Il Milan ha soffiato il difensore spagnolo al Napoli quando la trattativa sembrava conclusa, costringendo Manna a ridisegnare la strategia difensiva. Non si tratta di una ricerca disperata, ma di una valutazione parallela su tre profili che rappresentano tre diverse filosofie di mercato. Herrington arriva dalla MLS, Natali dal Bayer Leverkusen, Mbokazi dal Chicago Fire: tre continenti, tre livelli diversi di esperienza.

L’australiano Herrington gioca nel Colorado Rapids ed è considerato uno dei talenti emergenti del calcio nordamericano. La sua valutazione rimane ancora contenuta, elemento che lo rende appetibile in una fase dove il Napoli deve gestire il budget con attenzione dopo il mancato arrivo di Gila. Natali, 18 anni, rappresenta invece l’investimento già strutturato in Europa: il difensore del Bayer Leverkusen offre garanzie tattiche superiori, avendo già giocato in contesti di alto livello continentale. Mbokazi, sudafricano mancino del Chicago Fire, arriva a soli 5 milioni di euro secondo le valutazioni di mercato, cifra che lo rende particolarmente conveniente per un club che cerca soluzioni immediate senza spendere cifre esorbitanti.

Tre profili, tre costi: la strategia di Manna dopo Gila

Qual è il criterio che guida la scelta tra i tre? Non esiste una gerarchia fissa. Dipende dalla velocità con cui Allegri vuole costruire la difesa e dalle disponibilità economiche del club. Herrington rappresenta un’opportunità a basso costo da sviluppare nel medio termine. Natali è il profilo più pronto fisicamente e taticamente. Mbokazi combina convenienza economica e potenziale di crescita.

La Lazio aveva chiesto 30 milioni per Gila, cifra che il Napoli non ha voluto versare. Con questi tre candidati, il club azzurro sceglie una strada radicalmente diversa: investimenti in prospettiva piuttosto che acquisti di consolidato valore. Massimiliano Allegri ha cambiato il progetto tecnico rispetto all’era Conte, e la difesa rispecchia questa nuova visione. Giovani talenti testati in contesti europei o emergenti dai campionati internazionali, non difensori già affermati al loro picco.

Il Napoli accelera la ricerca: tempi e priorità

Manna sa che il tempo stringe. La preparazione estiva avanza e la difesa rimane il settore più scoperto della rosa. Su Herrington c’è concorrenza europea, con Everton e Milan interessati al profilo. Su Natali convergono altre big italiane. Su Mbokazi l’Udinese si è già mossa, secondo quanto confermato dal suo agente. Il Napoli non può permettersi di aspettare troppo: una scelta dovrà arrivare a breve, probabilmente entro le prossime due settimane di mercato.