Gila al Napoli, salta tutto per colpa di tre calciatori: la rivelazione di Pedullà

Mario Gila sfugge al Napoli verso il Milan: secondo Alfredo Pedullà, gli azzurri non possono accelerare perché intrappolati da tre dossier irrisolti.

Gila al Milan: il contropiede rossonero che congela il Napoli

Il difensore della Lazio ha scelto il Milan. Il Napoli eredita situazioni complicate che lo paralizzano. Secondo Pedullà, gli azzurri non possono sempre spendere: devono anche rientrare dai costi attuali prima di accelerare su nuovi obiettivi. Il mercato non si ferma, ma il Napoli sì.

Qual è il vero nodo? Come rivela l’analista di Sportitalia, il Napoli dovrà trovare soluzioni per tre situazioni abbastanza complicate: la posizione di Lucca, il dossier collegato a Noa Lang e la questione Lukaku. Solo quando avrà sciolto questi nodi il club partenopeo potrà tornare a fare mercato con la giusta aggressività. Nessuno di questi tre casi è semplice da risolvere.

Il mercato per fasi: perché il Napoli aspetta agosto

Lukaku avrà sviluppi più avanti nel calciomercato, secondo le indicazioni di Pedullà. Lang rimane in una condizione di stallo. Lucca rappresenta un’altra situazione da sistemare prima di procedere. Tre incognite che si trascinano e impediscono al Napoli di muoversi con velocità.

Il mercato non è una questione di giorni, ma di fasi diverse. Siamo in una fase embrionale, dove i grandi movimenti non sono ancora partiti. Seguiranno le fasi operative vere e proprie, poi le decisioni a fuoco lento che arriveranno ad agosto e oltre. Il Napoli attende questa evoluzione naturale del calciomercato per sbloccarsi.

Intanto il Milan ha già colpito con Gila. Gli azzurri rimangono fermi, incatenati da tre dossier che richiedono uscite prima che possano arrivare entrate significative. Solo quando Lucca, Lang e Lukaku troveranno una destinazione il Napoli potrà tornare competitivo nelle trattative di calciomercato.