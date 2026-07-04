Napoli, ritorno di fiamma per il centrocampo: arriva dalla Serie A!

Cesare Casadei piace al Napoli di Allegri: il centrocampista del Torino rappresenta una soluzione concreta per il 3-5-2 azzurro, soprattutto se Anguissa dovesse partire verso la Turchia. Il club partenopeo sta esplorando il mercato dei centrocampisti funzionali al nuovo assetto tattico. I granata rimangono aperti a una cessione, purché la cifra sia adeguata. Secondo quanto riporta TMW, gli azzurri hanno avviato una prima valutazione del profilo dell’ex Chelsea.

Casadei: il Torino apre, ma il Chelsea complica tutto

La situazione si complica però per una questione strutturale. Come affermato da TMW, i Blues detengono il 27,5% della proprietà del cartellino e stanno già valutando il riacquisto del centrocampista per poi mandarlo in prestito. L’Ipswich è la destinazione più probabile in questa operazione. Questo meccanismo rende il trasferimento verso Napoli più complesso: non si tratterebbe di una semplice trattativa bilaterale Torino-Napoli, ma di una triangolazione che coinvolge anche Londra.

Il Betis Siviglia aveva già effettuato un sondaggio esplorativo nelle scorse settimane, senza però sviluppare l’interesse in trattativa concreta. Per il Napoli di Allegri, Casadei rappresenterebbe una soluzione giovane e duttile per la mediana, capace di adattarsi ai compiti difensivi richiesti dal nuovo modulo.

Cesare Casadei durante una partita con la maglia del Torino

Anguissa verso l’addio: il nodo turco

Diversi club turchi hanno già chiesto informazioni su Frank Anguissa, accelerando i tempi di una possibile partenza. Se il camerunese dovesse salutare Napoli, la necessità di un centrocampista di qualità diventa immediata. Casadei, pur giocando nel campionato italiano e conoscendo già la Serie A, non rappresenta il profilo di sostituzione diretta, ma piuttosto un’opzione che Manna sta valutando nel più ampio contesto della ricostruzione della rosa.

La prossima settimana sarà decisiva per capire se Napoli e Torino avvieranno una trattativa formale oppure se il coinvolgimento del Chelsea renderà l’operazione troppo intricata. Allegri avrà l’ultima parola sulla compatibilità tattica tra il centrocampista granata e il progetto partenopeo per il calciomercato Napoli della prossima estate.