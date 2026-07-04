Napoli, l’alternativa a Gila è un investimento in prospettiva: di chi si tratta

Andrea Natali diventa l’alternativa difensiva del Napoli dopo il sorpasso del Milan su Mario Gila. Il classe 2008 del Bayer Leverkusen rappresenta un investimento in prospettiva per gli azzurri.

Gila al Milan: il blitz che cambia i piani

La trattativa con Mario Gila sembrava ormai definita. Il Napoli aveva trovato l’accordo con lo spagnolo, ma la fumata nera è arrivata quando meno te l’aspetti. Il Milan ha sferrato un blitz improvviso e ha bruciato la squadra di Allegri, prendendosi il difensore. Una beffa che costringe Manna a cercare soluzioni alternative nel mercato dei difensori centrali.

La ricostruzione estiva degli azzurri procede su più fronti. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, il progetto tecnico cambia completamente rispetto all’era Conte. La difesa è uno dei settori dove serve intervento immediato, e la perdita di Gila accelera le valutazioni interne. L’alternativa diventa Andrea Natali, figlio dell’ex difensore Cesare,. Il classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen offre al club la possibilità di investire su un centrale con margini di crescita significativi, piuttosto che puntare su profili già consolidati.

Andrea Natali con la maglia dell’Italia U20 durante una partita ufficiale

La strategia di Manna per l’estate

La fascia destra rimane un’altra priorità. Dodo della Fiorentina continua a essere monitorato, anche se la trattativa non è decollata. Il calciomercato del Napoli si muove su due binari paralleli: trovare soluzioni immediate in difesa e costruire una base di giovani talenti per gli anni a venire.

Manna accelera la ricerca di alternative dopo lo stop Gila. Il direttore sa che il tempo scorre veloce in questa fase della preparazione. Natali rappresenta una soluzione che combina qualità presente e potenziale futuro, caratteristica che contraddistingue la nuova visione del Napoli sotto la guida di Allegri. La difesa azzurra prende forma con profili giovani ma già testati in contesti europei di alto livello.