Allegri e il Napoli: la storia quasi dimenticata di 30 anni fa e il ritorno del 2026

Il 3 luglio 2026 Massimiliano Allegri è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Un ritorno, in un certo senso, perché il legame tra Allegri e il Napoli ha radici lontane. E c’è una storia — quasi dimenticata — che risale a quasi trent’anni fa. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul rapporto tra Allegri e il club partenopeo, dal passato da calciatore all’accordo da allenatore del 2026.

Allegri calciatore al Napoli: quando c’era nel 1994-95

Massimiliano Allegri, classe 1967, ha indossato la maglia del Napoli da calciatore nella stagione 1994-95. Era un centrocampista con buon senso del gioco e grande intelligenza tattica — qualità che avrebbe poi trasferito nella carriera da allenatore. Il Napoli di quell’epoca stava attraversando una fase di transizione dopo gli anni d’oro di Maradona, e Allegri era uno dei tasselli del puzzle che il club cercava di ricostruire.

L’esperienza napoletana fu breve ma significativa per la formazione del calciatore. Allegri aveva già giocato con Pescara, Cagliari e altri club prima di arrivare a Napoli, e avrebbe continuato la carriera altrove dopo quella stagione. Ma il ricordo di quella parentesi napoletana non si è mai cancellato del tutto.

Allegri allenatore: la carriera prima del Napoli 2026

La carriera di Allegri in panchina è una delle più ricche e vincenti del calcio italiano moderno:

Grosseto (2003-2007): l’apprendistato, la promozione in Serie B

(2003-2007): l’apprendistato, la promozione in Serie B Sassuolo (2008-2009): esperienza in Serie B

(2008-2009): esperienza in Serie B Cagliari (2008-2010): approdo in Serie A, salvezze e consolidamento

(2008-2010): approdo in Serie A, salvezze e consolidamento Milan (2010-2014): lo scudetto 2010-11, quattro anni di vertice

(2010-2014): lo scudetto 2010-11, quattro anni di vertice Juventus (2014-2019): cinque scudetti consecutivi, due finali di Champions League

(2014-2019): cinque scudetti consecutivi, due finali di Champions League Juventus (2021-2023): secondo ciclo, meno brillante

(2021-2023): secondo ciclo, meno brillante Milan (2025-26): capitolo fallimentare e quinto posto finale

(2025-26): capitolo fallimentare e quinto posto finale Napoli (2026-?): il nuovo capitolo, con contratto fino al 2029

De Laurentiis e Allegri: “Mi innamorai di lui al Milan”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto una stima profonda per Allegri. In una storica intervista, ADL aveva dichiarato: “Mi innamorai di Allegri quando allenava il Milan. Lo chiamai per mesi, ma lui preferì andare alla Juventus”. Un corteggiamento che andava avanti da oltre un decennio, e che nel 2026 ha finalmente trovato il suo epilogo.

La scelta di Allegri dopo l’addio di Conte rappresenta un cambio di filosofia netto: si passa dall’intensità e dal pressing forsennato del tecnico pugliese a un calcio più gestito, pragmatico, europeo per vocazione.

Il contratto di Allegri con il Napoli: scadenza e ingaggio

Massimiliano Allegri ha firmato con il Napoli un contratto fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio che si aggira intorno ai 6-7 milioni di euro netti a stagione. Un investimento importante che testimonia la volontà del club di costruire un ciclo pluriennale, non una soluzione tampone.

La scelta di un contratto triennale — raro per il Napoli, storicamente più prudente nei vincoli contrattuali — dimostra quanto De Laurentiis creda nel progetto Allegri per la stagione del Centenario e oltre.

Dal Napoli di Conte al Napoli di Allegri: cosa cambia davvero

Antonio Conte aveva portato il Napoli a un secondo posto in campionato nella stagione 2025-26, mancando però la Champions League. Il rapporto con la società si è consumato nel corso dei mesi, e la scelta di non rinnovare — con il conseguente arrivo di Allegri — segna un cambio di era.

Allegri porta una mentalità diversa: più attenta alla gestione del gruppo, meno dipendente dall’intensità fisica, più orientata ai risultati internazionali. La stagione del Centenario — con il Napoli che celebra i 100 anni dalla fondazione — sembra il palcoscenico ideale per questo tipo di allenatore.

Leggi anche: Allegri ufficiale al Napoli: tutti i dettagli del contratto | Come gioca Allegri al Napoli: modulo e sistema di gioco | Centenario SSC Napoli: storia, eventi e programma