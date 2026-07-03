Napoli, Allegri scende in prima linea sul mercato: ha chiamato un obiettivo!

Allegri ha contattato direttamente Vicario per il Napoli: secondo SportMediaset, il tecnico livornese ha già mosso i primi passi concreti per portare il portiere sotto la sua guida dalla prossima stagione.

Allegri e Vicario: il contatto diretto che accelera tutto

Come rivela Claudio Raimondi a SportMediaset, Allegri ha personalmente telefonato al portiere per manifestargli la sua preferenza. Non si tratta di una semplice indiscrezione: il nuovo allenatore azzurro ha scelto di contattare direttamente l’ex Empoli, comunicandogli il desiderio di averlo a disposizione già dalla prossima annata. Un gesto che testimonia l’entusiasmo concreto di Allegri verso il numero uno classe 1996.

. Il portiere rappresenta una delle migliori realtà italiane nel ruolo e un eventuale ritorno in Serie A rappresenterebbe una soluzione di alto profilo per il reparto difensivo partenopeo.

Vicario durante una partita con il Tottenham

Milinkovic-Savic: la cessione che sblocca tutto

Prima di concretizzare l’arrivo di Vicario, il Napoli deve risolvere la situazione in uscita. Milinkovic-Savic è infatti destinato a partire: il portiere serbo piace particolarmente al Besiktas, che è pronto a investire sul giocatore per rinforzare la propria retroguardia. Solo dopo aver chiuso questa operazione, gli azzurri potranno concentrarsi con serenità sul mercato in entrata.

La strategia di Allegri è chiara e diretta. Il tecnico ha identificato Vicario come il profilo ideale per il proprio progetto tattico e non ha aspettato gli sviluppi burocratici per manifestare il suo interesse. La telefonata rappresenta il primo passo concreto verso la definizione di un mercato che potrebbe ridisegnare completamente il reparto portieri del Napoli.