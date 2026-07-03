UFFICIALE Allegri al Napoli: tutti i dettagli finali del contratto firmato

Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo del tecnico con il tweet “Benvenuto Max”.

Allegri-Napoli: firma ufficiale dopo la risoluzione col Milan

L’ex allenatore della Juventus ha risolto il rapporto che lo legava ancora al Milan e ha sottoscritto un accordo triennale con gli azzurri a 4,5 milioni di euro più bonus legati allo scudetto e alla Champions League. De Laurentiis ha confermato l’ufficialità attraverso il suo consueto messaggio sui social, annunciando così il colpo più importante della stagione. Il Napoli ha pubblicato il comunicato ufficiale che certifica l’ingaggio del tecnico per la prima squadra a partire dalla prossima stagione.

Il curriculum di Allegri parla da solo. Nel 2010 ha conquistato il diciottesimo scudetto del Milan e la sesta Supercoppa Italiana rossonera. Alla Juventus dal 2014 al 2019 ha vinto cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia di fila e due Supercoppe, portando i bianconeri in finale di Champions League per due volte. Dopo il ritorno a Torino, ha aggiunto una quinta Coppa Italia nel 2024. Nella scorsa stagione al Milan ha chiuso il campionato al quinto posto.

Il passato napoletano di Allegri: dal campo alla panchina

Quale legame ha Allegri con il Napoli? Il tecnico ha indossato la maglia azzurra nel 1997-98 come calciatore, completando così un percorso che lo riporta a casa da allenatore. La sua carriera da mister è iniziata nel 2003-04, passando per il Sassuolo dove nel 2007-08 ha ottenuto la prima storica promozione in Serie B e la Supercoppa di Serie C1. Il debutto in Serie A è arrivato con il Cagliari, dove ha vinto la Panchina d’oro al nono posto.

De Laurentiis ha scelto un profilo vincente e navigato, capace di gestire una piazza importante e di competere ai massimi livelli. L’arrivo di Allegri rappresenta un cambio di direzione per il Napoli. La presentazione ufficiale del mister è prevista per il 14 luglio, con la possibilità di una cornice particolare al San Carlo.

Il tecnico ha già iniziato a pianificare la nuova stagione. Il Napoli si prepara a una rivoluzione tattica e di rosa, con Allegri che avrà il compito di riportare la squadra ai vertici della Serie A e competere in Europa. L’orizzonte è fissato al 30 giugno 2029: tre anni per costruire un progetto ambizioso e riportare il calciomercato Napoli ai livelli che la piazza merita.