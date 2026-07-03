Allegri al Napoli: spuntano data e location (d’eccezione) per la presentazione

Massimiliano Allegri sarà presentato al Napoli il 4 luglio al Teatro San Carlo. De Laurentiis ha scelto la location storica per il debutto ufficiale del tecnico livornese.

Allegri al Napoli: il San Carlo ospita la presentazione

La presentazione di Allegri avverrà al Teatro San Carlo secondo quanto riportano il ‘Corriere dello Sport’. La data è fissata al 4 luglio, anniversario della Rivoluzione francese. De Laurentiis ha voluto trasformare l’evento in una cerimonia di prestigio, allineandolo alle celebrazioni per il centenario del club che dureranno tutto l’anno.

Il presidente ha considerato di fare della presentazione una vera e propria serata di gala. Scrive il ‘Corriere dello Sport’ che “a De Laurentiis piace molto l’idea di organizzare il debutto di Max sul palco del San Carlo”. Tuttavia, per il momento non ci sono certezze definitive su orario e location finale.

Il Teatro San Carlo rappresenta una scelta simbolica: Conte sarebbe stato presentato nella stessa location, ma l’evento saltò quando il teatro chiese 70mila euro. Tanto che il precedente allenatore è stato invece presentato a Palazzo Reale.

Napoli, Allegri e i nodi del mercato: Lukaku e De Bruyne in sospeso

La presentazione ufficiale segna il via dell’era Allegri a Napoli. Ma le celebrazioni rimangono solo il contorno. Il vero banco di prova è la stagione che inizia sul campo. Il tecnico livornese dovrà affrontare questioni di mercato critiche: le situazioni di Lukaku e De Bruyne rimangono irrisolte e condizionano la costruzione della rosa.

La comunicazione ufficiale è attesa per oggi. La macchina organizzativa del Napoli procede spedita verso l’inizio della nuova stagione. Allegri avrà poco tempo per assimilare l’ambiente e le dinamiche interne prima di scendere in campo con gli azzurri.