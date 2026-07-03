Napoli, l’affare Khalaili si complica: ritorno di fiamma per la fascia!

Anan Khalaili verso l’Inter, il Napoli valuta il cambio di rotta sul mercato degli esterni. La spinta dei nerazzurri su Khalaili costringe gli azzurri a riconsiderare i profili alternativi già monitorati.

Khalaili all’Inter: perché il Napoli perde la corsa

L’Union Saint-Gilloise ha catturato l’attenzione di due big italiane, ma l’Inter accelera e presenta il cartellino più attraente. I nerazzurri cercano un esterno di qualità tecnica e velocità per compensare l’addio di Denzel Dumfries, e in questo senso Khalaili rappresenta la soluzione ideale.

Il Napoli, invece, si trova in posizione di svantaggio: l’israeliano diventerebbe vice Di Lorenzo, senza certezze di titolarità. A Milano gli scenari cambiano completamente. Marotta e Ausilio hanno accelerato i tempi, consapevoli che il mercato degli esterni di livello internazionale si restringe rapidamente. Gli azzurri attendono di piazzare esuberi prima di affondare con decisione, ma questa prudenza potrebbe rivelarsi costosa.

Valincic torna in orbita Napoli: la soluzione alternativa

Giovanni Manna aveva già messo nel mirino profili come Moris Valincic della Dinamo Zagabria e Dodo della Fiorentina. Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, spiega ai microfoni di Radio Marte come il Napoli abbia virato su diversi calciatori. Non si tratta di seconde scelte, ma di opzioni concrete già valutate in precedenza e ritenute affidabili dal responsabile del calciomercato azzurro.

La strategia di Manna prevede percorsi paralleli e la chiusura della strada Khalaili potrebbe semplicemente attivare una delle alternative già preparate.

Valincic durante una partita con la Dinamo Zagabria

Il Napoli cambia direzione sul mercato degli esterni

Quale il vantaggio reale nel cambiare obiettivo? Valincic della Dinamo Zagabria e Dodo potrebbero offrire un profilo diverso da Khalaili, ma comunque funzionale alle esigenze tattiche degli azzurri. Il Napoli conosce già questi giocatori, li ha osservati e potrebbe muoversi più velocemente rispetto a una ricerca da zero. Inoltre, il costo potrebbe essere inferiore a quello richiesto per l’esterno dell’Union Saint-Gilloise, permettendo agli azzurri di investire altrove in caso di cessioni importanti.

La mossa dell’Inter su Khalaili accelera i tempi di decisione in casa Napoli. Manna dovrà scegliere rapidamente quale dei suoi profili alternativi rappresenti la soluzione migliore per il calciomercato estivo. La Dinamo Zagabria e la Fiorentina saranno presto contattate per avviare negoziati concreti.