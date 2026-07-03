Bellanova al Napoli? Il piano B se salta Khalaili: costo, profilo e confronto

Con Khalaili sempre più vicino all’Inter, il Napoli ha già pronto il piano B per la fascia destra: si chiama Raoul Bellanova. L’esterno dell’Atalanta è in uscita dalla Dea e potrebbe arrivare a Napoli per circa 15 milioni di euro, una cifra decisamente più accessibile rispetto ai 25-30 milioni richiesti per il belga. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa pista emergente.

Perché il Napoli guarda a Bellanova: il contesto di mercato

La trattativa per Anan Khalaili si è complicata nelle ultime ore: l’Inter ha accelerato, trovando un accordo economico con il club belga dell’Union Saint-Gilloise e con il giocatore. Se i nerazzurri dovessero chiudere, il Napoli si troverebbe senza il terzino destro che aveva individuato come primo obiettivo per il sistema a quattro di Allegri.

In questo scenario, secondo TuttoNapoli, il nome di Raoul Bellanova è spuntato come alternativa concreta. L’Atalanta ha già fissato il prezzo — circa 15 milioni — e il giocatore è disponibile alla cessione. Manna ha già aperto un canale.

Chi è Raoul Bellanova: caratteristiche e numeri

Raoul Bellanova, classe 2000, è un terzino destro moderno con spiccata propensione offensiva, ottima corsa e capacità di crossare con precisione. Dopo le esperienze con Cagliari e Inter, è approdato all’Atalanta dove ha avuto un ruolo da protagonista nel sistema di Gasperini. Le sue qualità principali sono la continuità nelle prestazioni e la duttilità tattica: può giocare sia da terzino tradizionale che da esterno in un centrocampo a cinque.

Nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 di Allegri, Bellanova avrebbe il compito di spingere sulla fascia, fornire cross e garantire copertura in fase difensiva. Un profilo “pronto subito”, senza bisogno di adattamento al campionato italiano.

Bellanova vs Khalaili: il confronto tra i due profili

Aspetto Raoul Bellanova Anan Khalaili Età 26 anni 23 anni Costo ~15 milioni ~25-30 milioni Esperienza Serie A Alta (Cagliari, Inter, Atalanta) Nessuna (Pro League belga) Profilo tecnico Continuo, affidabile Imprevedibile, dribbling Margine di crescita Più limitato Molto alto Pronto subito? Sì Periodo adattamento

Quanto costa Bellanova: la valutazione dell’Atalanta

L’Atalanta valuta Bellanova intorno ai 15 milioni di euro, una cifra notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto da altri club per profili simili. Per il Napoli — che opera sotto la direttiva di De Laurentiis di cedere prima di acquistare — questa valutazione rende l’operazione molto più gestibile rispetto ai 30 milioni chiesti dalla Lazio per Gila o ai 25-30 per Khalaili.

A quella cifra, l’operazione potrebbe essere chiusa in pochi giorni una volta che il Napoli decidesse di accelerare. La variabile è capire se Khalaili è definitivamente perso o se c’è ancora margine.

La posizione del Napoli: aspetta Khalaili o anticipa?

Al momento il Napoli monitora la situazione Khalaili senza alzare bandiera bianca. Se l’Inter dovesse chiudere ufficialmente nelle prossime ore, Manna si butterà su Bellanova con decisione. Se invece la trattativa nerazzurra dovesse rallentare, il Napoli potrebbe tornare a farsi avanti per il belga con un’offerta migliorativa.

Una cosa è certa: Allegri vuole il terzino destro entro l’inizio del ritiro di Dimaro (luglio 2026), per avere il tempo di integrare il giocatore nel nuovo sistema tattico prima della stagione.

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